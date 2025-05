F1, ordine di scuderia Ferrari: Hamilton prima si lamenta, poi Leclerc gli cede la posizione

Scaramucce in casa Ferrari durante il GP di Miami, sesto appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento questa settimana presso l’Autodromo Internazionale dell’omonimica metropoli statunitense. In una gara in cui la Rossa sta offrendo una prestazione ben al di sotto delle aspettative, è arrivato un ordine di scuderia dopo una lamentela plateale da parte di Lewis Hamilton.

Ma cosa è successo? Al trentasettesimo giro il pilota britannico, in quel momento ottavo, aveva preso la scia di Charles Leclerc, settimo. L’ex Campione del Mondo però girava palesemente più veloce rispetto all’avversario, aspettandosi così di passare, cosa però non avvenuta nell’immediato.

Poi, al giro numero 41, il nativo di Stevenage via radio ha tuonato verso il proprio team, dicendo espressamente: “Questo non è un buon lavoro di squadra!“. Solo in quel momento è arrivato quindi l’ordine di scuderia a Leclerc, il quale ha lasciato spazio libero al compagno. Quanto successo è soltanto l’ultimo episodio di una serie di vicende negative che hanno coinvolto il monegasco, alle prese probabilmente con uno dei fine settimana più bui della sua carriera.

Non senza sorprese però, al cinquantaduesimo giro è arrivato un nuovo ordine di scuderia, con Hamilton costretto a cedere il passo di nuovo a Leclerc. Lapidario il commento dell’inglese che, dopo essere stato avvertito della presenza di Sainz alle sue spalle, ha detto senza filtri: “Volete che faccia passare anche lui?“.