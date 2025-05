F1 oggi in tv, GP Miami 2025: orari Sprint e qualifiche, programma, streaming

Oggi, sabato 3 maggio, seconda giornata del fine-settimana del GP di Miami, sesta tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito in Florida, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Uno schedule che prevede la Sprint Race e a seguire le qualifiche.

Un format particolare in cui ieri sono andate in scena le Sprint Qualifying. In maniera sorprendente, Kimi Antonelli ha ottenuto la pole-position. Il 18enne bolognese, con la sua Mercedes, ha saputo fare la differenza su una pista dove non aveva mai girato. Una prestazione rimarchevole che Kimi cercherà di confermare quest’oggi nella Sprint e nel time-attack per la griglia del GP.

Discorso diverso per la Ferrari apparsa in grande difficoltà. Il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton non sono andati oltre il sesto e settimo posto ieri e sperano di avere un rendimento migliore quest’oggi, anche se le sensazioni del venerdì sono state negative. Da capire cosa faranno le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, rispettivamente secondo e terzo, e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen, senza dimenticare il britannico George Russell (Mercedes).

La seconda giornata del week end del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. È prevista la trasmissione in chiaro in diretta su TV8 e su TV8.it della Sprint Race e delle qualifiche e la differita della Sprint Qualifying di ieri. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

