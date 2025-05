Errani/Paolini-Jiang/Wu oggi, ATP Roma 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 9 maggio, Sara Errani e Jasmine Paolini saranno protagoniste del loro esordio nel torneo di doppio degli Internazionali d’Italia 2025. Le azzurre, in qualità di campionesse in carica dell’evento del Foro Italico, affronteranno la cinese Xinyu Jiang e la cinese di Taipei, Fang-Hsien Wu. Un confronto non semplice per le caratteristiche delle loro avversarie.

Errani e Paolini che, finora, non hanno incantato in stagione e non sono riuscite a replicare i fantastici risultati del 2024, culminati in particolare con la conquista dell’oro olimpico a Parigi. Non semplice, in particolare, per Jasmine conciliare gli impegni del singolare con quelli in doppio e la questione potrebbe riproporsi anche in questa circostanza.

Vedremo, dunque, quale livello saranno in grado di esprimere contro avversarie che per caratteristiche si muovono piuttosto bene in campo e sanno anche il fatto loro nei pressi della rete. Termometro della situazione sarà dato anche dalle prestazioni al servizio delle nostre portacolori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario, l'ordine di gioco, il palinsesto tv e streaming di Paolini/Errani-Xinyu/Hsien Wu, primo turno del torneo di doppio degli Internazionali d'Italia. La partita sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Plus; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW.

ERRANI/PAOLINI-JIANG/WU INTERNAZIONALI D’ITALIA

Venerdì 9 maggio

SuperTennis Arena – ore 11:00

Roman Andres Burruchaga vs Karen Khachanov

Alexandre Muller vs Stefanos Tsitsipas

Ekaterina Alexandrova vs Emma Raducanu

Francisco Comesana vs Holger Rune

Sara Errani / Jasmine Paolini vs Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-JIANG/WU: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Plus, per gli abbonati. Il palinsesto dettagliato di Sky verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX, Sky Go, NOW, per gli abbonati.

