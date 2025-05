Dove vedere in tv Radnicki-Pro Recco, Finale Euro Cup pallanuoto 2025: orario, programma, streaming

Si terrà a Kragujevac, in Serbia, il primo atto della finale dell’Euro Cup 2024-2025 di pallanuoto maschile: oggi, sabato 10 maggio, alle ore 21.00 si giocherà il match d’andata tra i padroni di casa serbi del Radnicki e la compagine italiana della Pro Recco.

In semifinale la Pro Recco, vincendo in casa e pareggiando in Spagna, ha eliminato i catalani del Sabadell, mentre dall’altra parte del tabellone i serbi del Radnicki, giustizieri del Brescia nei quarti di finale, hanno superato i croati della Mladost Zagabria, ribaltando il -3 subito all’andata grazie alla vittoria interna per 15-8 al ritorno.

Per la finale d’andata dell’Euro Cup 2024-2025 di pallanuoto maschile la diretta tv non sarà assicurata, mentre la diretta streaming sarà fruibile a pagamento su euroaquaticstv.com in pay-per-view a 2.99 €, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale.

CALENDARIO EURO CUP PALLANUOTO 2025

Sabato 10 maggio

Finale d’andata – Kragujevac (Serbia)

21.00 SPD Radnicki-Pro Recco – Diretta streaming a pagamento su euroaquaticstv.com in pay-per-view a 2.99 €

PROGRAMMA EURO CUP PALLANUOTO 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: a pagamento su euroaquaticstv.com in pay-per-view a 2.99 €.

Diretta Live testuale: OA Sport.