Pallanuoto, il Brescia batte la Pro Recco per 12-10 e si porta in vantaggio nella finale play-off

E’ iniziata, al Centro Natatorio Mompiano di Brescia, la finale play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile: gara-1, della serie al meglio delle tre sfide, va i padroni di casa lombardi dell’AN Brescia, che supera la compagine ligure della Pro Recco con lo score di 12-10.

Inizio contratto da ambo le parti nel primo quarto, con Gianazza che sblocca il punteggio in superiorità a metà frazione e Condemi che pareggia su rigore nel finale per l’1-1. Il secondo periodo è quello che spacca la partita, con il primo break del Brescia firmato da Ferrero e Guerrato. Accorcia Younger, ma Dolce e Guerrato portano i padroni di casa sul +3. Hallock riduce le distanze, ma Balzarini firma il 6-3 a metà gara.

Nella terza frazione si assiste ad un continuo botta e risposta tra le due formazioni, con i liguri che per tre volte tornano a -2 ed in altrettante occasioni i lombardi si riportano sul +3, ma Di Fulvio nel finale porta lo score sul 9-7. Nell’ultimo quarto in avvio Younger firma il -1, ma il Brescia reagisce e piazza il parziale di 3-0 che vale il 12-8 a 3’14” dalla conclusione e chiude il match. La Pro Recco rende meno amaro il passivo, ma il Brescia vince 12-10.

TABELLINO

AN BRESCIA-PRO RECCO WATERPOLO 12-10

AN BRESCIA: T. Baggi Necchi, M. Del Basso, S. Guerrato 2, F. Faraglia, A. Balzarini 4, T. Gianazza 2, V. Dolce 2, M. Giri, J. Alesiani, F. Ferrero 2, M. Irving, N. Gitto, F. Massenza Milani. All. Bovo.

PRO RECCO WATERPOLO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 1, Durik, G. Cannella, A. Younger 4, A. Fondelli, N. Presciutti, G. Echenique 1, M. Iocchi Gratta, J. Larsen, F. Condemi 2, B. Hallock 1, T. Negri, Haverkampf 1. All. Sukno.

Arbitri: Navarra e Calabrò.

Note – Parziali: 1-1, 5-2, 3-4, 3-3. Uscito per limite di falli Larsen (R) a 0’59” e Gitto (B) a 5’52” del terzo tempo. Superiorità numeriche: Brescia 5/10 + un rigore e Recco 4/10 + un rigore. In porta Baggi Necchi (B) e Del Lungo (R). Negri (R) subentra a Del Lungo ad inizio quarto tempo. Del Lungo (R) subentra a Negri a 5’12” del quarto tempo. Brescia con 13 giocatori a referto. Spettatori 1000 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

Finali PLAY OFF 1°/2° posto

Gara 1 – Martedì 6 maggio 2025

20:00 AN BRESCIA – PRO RECCO WATERPOLO 12-10 (Serie 1-0)

Serie al meglio delle 3 partite

Finali PLAY OFF 3°/4° posto

Gara 1 – Martedì 6 maggio 2025

14:30 R.N. SAVONA – PALLANUOTO TRIESTE 15-9 (Serie 1-0)

Serie al meglio delle 3 partite

Finali PLAY OFF 5°/6° posto

Gara 1 – Martedì 6 maggio 2025

21:00 DE AKKER TEAM – C.N. POSILLIPO Bologna – Stadio del Nuoto “C. Longo” (Serie 0-0)

Serie al meglio delle 3 partite

Finali PLAY OFF 7°/8° posto

Gara 1 – Martedì 6 maggio 2025

18:30 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – C.C. ORTIGIA 1928 12-11 (Serie 1-0)

Serie al meglio delle 3 partite