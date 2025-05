Pallanuoto, i gironi di Settebello e Setterosa ai Mondiali 2025: l’esito dei sorteggi

A Budapest sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto, che si disputeranno a Singapore dall’11 al 24 luglio. L’Italia ha così scoperto le proprie avversarie nella fase a gironi e ha conosciuto il proprio cammino nella rassegna iridata, appuntamento principale di questa stagione che fa seguito a quella culminata con le Olimpiadi di Parigi 2024.

Il Settebello, che lo scorso anno conquistò la medaglia d’argento a Doha, è stato inserito nel gruppo A: il big match sarà quello con la Serbia, mentre gli incroci con Romania e Sudafrica saranno decisamente morbidi. Il Setterosa, invece, bronzo a Fukuoka nel 2023, sarà atteso dalla durissima partita con l’Australia, mentre Nuova Zelanda e Singapore sono sulla carta decisamente inferiori.

Negli ottavi di finale si affronteranno le seconde e le terze dei vari gironi (secondo questo schema: 2A-3B, 3A-2B, 2C-3D, 3C-2D), mentre ai quarti le prime classificate dei vari raggruppamenti incroceranno le vincenti dei playoff (verrà seguita questa griglia: 1A-vincente 2C-3D, 1B-vincente 3C-2D, 1C-vincente 2A-3B, 1D-vincente 3A-2B). Se l’Italia maschile vincerà il girone allora sfiderà ai quarti la vincente della sfida tra la seconda del gruppo C (USA, Brasile, Canada, Singapore) e la terza del gruppo D (Grecia, Cina, Montenegro, Croazia) per un posto in semifinale, mentre se dovesse arrivare seconda allora se la dovrebbe vedere con la terza del gruppo B (Australia, Spagna, Ungheria, Giappone) per meritarsi il quarto contro la prima del gruppo C.

Se l’Italia femminile dovesse imporsi nel proprio gruppo allora ci sarebbe il quarto di finale contro la vincente della sfida tra la seconda del gruppo C (Croazia, Grecia, Giappone, Ungheria) e la terza del gruppo D (Gran Bretagna, Sudafrica, Francia, Francia), mentre in caso di seconda piazza sarebbe attesa dal playoff contro la terza del gruppo B (Cina, Argentina, USA, Olanda) per meritarsi il quarto di finale contro la vincitrice del gruppo C.

Il CT Alessandro Campagna ha dichiarato attraverso i canali federali: “I sorteggi lasciano il tempo che trovano. Noi dobbiamo pensare a costruire la nostra squadra, il nostro gioco. Abbiamo dieci partite in meno delle altre squadre per cui dobbiamo assolutamente concentrarci su di noi. Chiaramente un’occhiata agli avversari la daremo soprattutto in prossimità dell’inizio del torneo, però dovremo cercare di arrivare primi o secondi. Terzi, invece, incontreremmo probabilmente nell’eventuale ottavo di finale una tra Ungheria e Spagna e quindi bisogna stare attenti e cercare di vincere il girone“.

Il CT Carlo Silipo ha espresso il proprio parere attraverso i canali federali: “L’Australia è la squadra da battere, la più forte del girone, le altre due sono alla portata, ma dobbiamo prepararci per fare un mondiale brillante. Abbiamo iniziato questo nuovo ciclo con le prime due tappe di World Cup, dove le ragazze sono cresciute tanto. Ci resta un mese e mezzo per preparare il mondiale; pensiamo ora a tutto quello che è la costruzione di una nostra identità, poi ci andremo a giocare il mondiale“.

GIRONI MONDIALI PALLANUOTO 2025

TORNEO MASCHILE

GRUPPO A: Italia, Serbia, Romania, Sudafrica.

GRUPPO B: Australia, Spagna, Ungheria, Giappone.

GRUPPO C: Singapore, Canada, Brasile, USA.

GRUPPO D: Grecia, Cina, Montenegro, Croazia.

TORNEO FEMMINILE

GRUPPO A: Australia, Italia, Singapore, Nuova Zelanda.

GRUPPO B: Cina, Argentina, USA, Paesi Bassi.

GRUPPO C: Croazia, Grecia, Giappone, Ungheria.

GRUPPO D: Gran Bretagna, Sudafrica, Francia, Spagna.