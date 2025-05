LIVE Radnicki-Pro Recco, EuroCup 2025 in DIRETTA: va in scena la finale d’andata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Radnicki-Pro Recco, EuroCup 2025, Pro Recco vuole subito la prima vittoria in finale.

La Pro Recco è attesa alla grande sfida di Kragujevac, in Serbia, dal Radnicki per l’andata della finale di Euro Cup. Gli arbitri scelti per la sfida sono lo spagnolo Buch e l’israeliano Schwartz. La partita di ritorno è prevista per sabato 24 maggio alla “Comunale” di Sori. In semifinale i liguri hanno sconfitto i forti spagnoli del Sabadell, mentre i serbi hanno battuto i croati del Mladost dopo che nei quarti avevano avuto ragione dell’AN Brescia.

La Pro Recco di Sukno, alla straordinaria quinta finale europea di fila, è reduce dalla sconfitta di misura in gara 1 della finale scudetto con l’AN Brescia e in questa annata ha trionfato nella coppa Italia Unipol; il Radnicki di Stevanović, commissario tecnico della Serbia medaglia d’oro a Parigi 2024, ha già ottenuto la Lega Adriatica.

La rosa recchelina gioca per la terza volta l’atto finale dell’Euro Cup: nelle due gare precedenti è uscita sconfitta con gli ungheresi dell’Újpest nel 1993 e il Brescia nel 2002. L’Euro Cup è l’unica competizione mancante nella ricca e straordinaria bacheca della Pro Recco, che conta 36 scudetti, 18 coppe Italia, 11 Champions League, 9 supercoppe europee e una Lega Adriatica. I serbi, alla seconda finale nella competizione, hanno vinto l’Euro Cup nel 2013 battendo in finale la RN Florentia.

