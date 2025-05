FINALE! Constantini/Mosaner battono l’Estonia all’extra-end: sfida alla Scozia per il titolo di curling misto!

Insieme fanno sognare. In coppa firmano magie. Uno accanto all’altra raccontano favole. Tre anni fa conquistarono la medaglia d’oro sul ghiaccio di Pechino, laureandosi Campioni Olimpici. Dopo l’apoteosi a cinque cerchi non hanno più giocato insieme per trentasei lunghissimi mesi, si sono ritrovati e subito tutto è stato splendido. Amos Mosaner e Stefania Constantini, al loro grande rientro agonistico come binomio tricolore, si sono qualificati alla finale dei Mondiali 2025 di curling misto.

L’Italia ha sconfitto l’Estonia per 7-6 all’extra-end, al termine di una semifinale al cardiopalma e risoltasi in volata con l’epilogo più lieto per il Bel Paese. Dopo le nove vittorie consecutive firmate nel round robin, il tandem delle meraviglie ha infilato il ventunesimo successo di fila considerando gli undici collezionati ai Giochi in terra asiatica, dove nessun avversario fu capace di fermare gli azzurri. Invitti e invincibili, l’auspicio è che la cavalcata si completi con un nuovo titolo in bacheca.

La nostra Nazionale non aveva mai giocato una semifinale iridata in questa specialità, al primo affondo si è materializzata subito una grande gioia e sabato 3 maggio (ore 19.00) si tornerà sul ghiaccio di Fredericton per disputare l’atto conclusivo contro la Scozia, che nell’altra semifinale ha regolato l’Australia per 9-6: si preannuncia un confronto spettacolare e intenso contro il fenomeno Bruce Mouat e Jennifer Dodds, con l’auspicio che a fine serata suoni l’Inno di Mameli per lanciare la volata verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

CRONACA ITALIA-ESTONIA MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO

L’Italia parte con i favori del pronostico contro l’Estonia, ma con la consapevolezza che deve prestare la massima attenzione contro un avversario capace di eliminare il più quotato Canada nei playoff, nonché di raggiungere l’argento nella passata edizione. Amos Mosaner e Stefania Constantini portano a casa un punto in apertura, ma si capisce fin da subito che Marie Kaldvee e Harri Lill saranno un ostacolo molto duro da superare: mettono a segno due punti nel secondo end e altri due nella quarta frazione, issandosi così sul 4-2 a metà partita.

Al ritorno sul ghiaccio i baltici concedono qualche spiraglio di gioco e i Campioni Olimpici sono bravissimi a sfruttarli per costruire un castello convincente. L’ultimo tiro di Constantini è splendido e permette di marcare tre punti che valgono il sorpasso (5-4). La partita si accende con uno scambio di power-play, ma il vantaggio di spostare lateralmente le stone prefissate non frutta particolari gioie alle due contendenti: un punto a testa e si arriva così all’ultima frazione sul 6-5.

L’Estonia ha a disposizione l’ultimo tiro, fa il suo gioco e mette l’Italia in seria difficoltà. La stoccata di Constantini è convincente, ma Kaldvee ha l’occasione di marcare due punti e regalarsi la finale. Porta la stone in casa e a occhio nudo non si capisce se i baltici hanno marcato uno o due punti. Si va alla sempre spettacolare prova del compasso, che per una questione di millimetri non relega gli azzurri alla finale per il bronzo. Il tabellone recita 6-6, il martello è in mano all’Italia e l’ultimo tiro di Constantini è chirurgico in una situazione difficile, siglando il punto del 7-6 che vale il match per l’oro.

RISULTATI MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO OGGI

Italia vs Estonia 7-6, extra-end

Scozia vs Australia 9-6

USA vs Canada 8-4 (match per il quinto posto)

TABELLONE MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO

FINALE PER L’ORO: Italia vs Scozia (sabato 3 maggio, ore 19.00)

FINALE PER IL BRONZO: Estonia vs Australia (sabato 3 maggio, ore 14.30)