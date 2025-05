Italia-Estonia, Mondiali curling misto 2025: orario semifinale, programma, tv, streaming

Appuntamento con la storia. Tra poche ore, nella tarda serata italiana, Stefania Constantini e Amos Mosaner torneranno sul ghiaccio canadese di Fredericton per sfidare l’Estonia nella semifinale dei Campionati Mondiali 2025 di doppio misto. In palio l’accesso alla finale per la medaglia d’oro iridato, un traguardo che rappresenta ancora un tabù per il curling azzurro in tutte le specialità.

I Campioni Olimpici di Pechino 2022, tornati insieme dopo tre anni proprio per questa manifestazione (quando mancano poco più di nove mesi alle Olimpiadi di casa), hanno dominato il gruppo A e arrivano al match odierno da imbattuti grazie a nove vittorie su altrettanti incontri disputati nel round robin. Constantini/Mosaner, considerando anche la cavalcata trionfale di tre anni fa in Cina, vantano una striscia aperta di 20 successi di fila. In semifinale se la vedranno con gli estoni Marie Kaldvee ed Harri Lill, già argento ai Mondiali 2024, che hanno avuto il merito di battere il Canada nel qualification game dopo aver chiuso in seconda piazza il gruppo B.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari italiani, il palinsesto tv e streaming di Italia-Estonia, semifinale dei Mondiali di curling doppio misto 2025. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming a pagamento su The Curling Channel, mentre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO ITALIA-ESTONIA MONDIALI CURLING MISTO

Venerdì 2 maggio

Ore 23.00 Italia vs Estonia – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA SEMIFINALE MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.