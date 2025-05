Curling, sarà Italia-Estonia in semifinale ai Mondiali: clamorosa eliminazione del Canada!

L’Italia ha scoperto l’identità dell’avversaria che dovrà affrontare nella semifinale dei Mondiali 2025 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Fredericton (Canada). Amos Mosaner e Stefania Constantini, tornati insieme a tre anni di distanza dall’apoteosi dorata alle Olimpiadi di Pechino 2022, si erano resi protagonisti di un cammino immacolato nel round robin (nove vittorie in altrettanti incontri disputati) e si erano così qualificati di diritto alle semifinali, ma aspettavano di conoscere i rivali nel match che metterà in palio l’approdo all’atto conclusivo della rassegna iridata.

La coppia tricolore se la dovrà vedere contro l’Estonia, che ha battuto a sorpresa il Canada per 7-5 nel playoff andato in scena oggi pomeriggio. Marie Kaldvee ed Harri Lill, secondi nel gruppo B, hanno firmato un’autentica impresa contro Jocelyn Peterman e Brett Gallant. L’Italia partirà con i favori del pronostico nella partita che andrà in scena stasera (ore 23.00) ma non dovrà assolutamente sottovalutare un binomio che ha regolato la terza classificata del gruppo A proprio alle spalle degli azzurri e della Scozia.

I baltici, sotto per 2-1 dopo essersi visti strappare la mano nel terzo end, hanno messo a segno tre punti nel quarto parziale e hanno così messo in difficoltà i padroni di casa, che al ritorno sul ghiaccio dopo l’intervallo hanno pareggiato i conti (4-4). Gli estoni sono stati più scaltri nello sfruttare il power-play e a marcare due punti nel settimo parziale (6-4), poi hanno strappato il martello ai canadesi quando erano stati questi ultimi a usare il beneficio di spostare le stone prefissate, hanno marcato il punto del 7-4 e nei fatti hanno chiuso i conti.

Dall’altra parte del tabellone, invece, l’Australia (prima nel gruppo B con otto successi) incrocerà la Scozia: la seconda forza del gruppo A ha avuto la meglio con il punteggio di 7-5 nei confronti degli USA (terzi nel gruppo B), indirizzata con i quattro punti messi a segno nel primo end. Danimarca e Cechia si sono salvate, battendo rispettivamente la Turchia (9-0) e la Cina (7-5) negli spareggi per non retrocedere.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Scozia vs USA 7-5

Estonia vs Canada 7-5

TABELLONE MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO

Italia vs Estonia

Australia vs Scozia