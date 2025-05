Berrettini-Fearnley oggi, ATP Roma 2025: orario preciso, canale tv, streaming

Il cammino di Matteo Berrettini agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis inizierà sabato 10 maggio: nel secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Roma, l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 29, sarà opposto al britannico Jacob Fearnley.

Il match aprirà il programma di giornata sul Campo Centrale e si giocherà a partire dalle ore 11.00: non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra i due tennisti. Berrettini ha usufruito di un bye al primo turno, rientrando tra i 32 giocatori protetti dal seeding, mentre Fearnley ha eliminato un altro azzurro, Fabio Fognini.

Il match tra Matteo Berrettini ed il britannico Jacob Fearnley, del torneo ATP Masters 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP ROMA 2025

Sabato 10 maggio – Campo Centrale

Dalle ore 11.00

Matteo Berrettini (Italia, 29)-Jacob Fearnley (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena

PROGRAMMA ATP ROMA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.