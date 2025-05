Paolini-Jabeur oggi, WTA Roma 2025: orario, tv, programma, streaming

Impegno di terzo turno per Jasmine Paolini agli Internazionali d’Italia 2025. La toscana, dopo una sera vincente in doppio con Sara Errani ieri sul Grandstand, affronterà la tunisina Ons Jabeur per staccare il pass verso quegli ottavi di finale che rappresenterebbero un traguardo importante sotto tanti punti di vista.

2-2 i precedenti, con l’azzurra che torna protagonista del Centrale del Foro Italico di Roma, ormai il campo sostanzialmente suo e di Jannik Sinner allo stato attuale delle cose (e con l’altoatesino ci sarà una vera e propria staffetta: uscirà dal campo l’una e, qualche ora dopo, entrerà l’altro). Il tutto con il tifo di un Foro che l’ha già in qualche modo adottata, e che non vede l’ora di ridarle la spinta giusta in una giornata mai banale.

Il match tra Jasmine Paolini e Ons Jabeur si giocherà oggi come terzo sul Centrale dalle ore 11:00 dopo Berrettini-Fearnley e Collins-Swiatek, e comunque non prima delle ore 14:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in chiaro su SuperTennis, nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO PAOLINI-JABEUR, WTA ROMA 2025 OGGI

Venerdì 9 maggio

Campo Centrale

Ore 11:00 Berrettini (ITA) [29]-Fearnley (GBR) – 2° turno ATP

Non prima delle ore 13:00 Collins (USA) [29]-Swiatek (POL) [2] – 3° turno WTA

A seguire Paolini (ITA) [6]-Jabeur (TUN) [27] – 3° turno WTA – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), in chiaro su SuperTennis

PROGRAMMA PAOLINI-JABEUR: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), in chiaro su SuperTennis

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport