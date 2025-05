LIVE Berrettini-Fearnley, ATP Roma 2025 in DIRETTA: attenzione al britannico in ascesa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati con gli Internazionali d’Italia 2025 e con la DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno di Matteo BERRETTINI, opposto al britannico Jacob Fearnley sul Centrale del Foro Italico.

Partita non scontata per il romano, se si considera il valore del rivale e anche il fatto che siamo al tanto temuto esordio romano, e Berrettini è testa di serie in questo torneo e ha aspettative. A patto di riuscire a gestire nel migliore dei modi le tante emozioni che il romano sicuramente si troverà a vivere: ci sarebbe un 3° turno contro Bublik o Ruud. Insomma, l’occasione di giungere in ottavi c’è!

Di fronte c’è un giocatore in ascesa, che ha raggiunto un grande 2° turno a Madrid dalle qualificazioni e qui ha messo fine alla carriera di Fabio Fognini, quantomeno nella Città Eterna. Il numero 52 del mondo virtuale sta dimostrando di essere ormai pronto per questo livello e per questi motivi oggi è pericoloso, non ultimo c’è il fatto che nella giornata di giovedì proprio sul Centrale aveva battuto Fognini, quindi ha già solcato quel prestigioso terreno.

Il n.3 d’Italia (e lo sarà comunque finisca questa settimana) si trova a giocare il suo torneo preferito, quantomeno dal punto di vista dell’affetto che riceve, dopo ben 4 anni. L’unico lato positivo è che non difende punti fino al torneo di Stoccarda, e potrà quindi salire in classifica ATP. Intanto se vince oggi salta via Auger e Nakashima e si issa al 28° posto mondiale, provvisoriamente.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della partita d’esordio agli Internazionali d’Italia 2025 di Matteo BERRETTINI, contrapposto al britannico Jacob Fearnley. Si parte proprio alle ore 11 sul campo Centrale: vi aspettiamo!