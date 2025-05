ATP Roma 2025: tutti gli italiani in campo oggi. Orari 7 maggio, quale partita vedere in chiaro

Agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis oggi, mercoledì 7 maggio, si completerà il primo turno di singolare femminile ed inizierà quello di singolare maschile: nel complesso saranno nove gli italiani in campo, dei quali tre uomini e sei donne.

Il torneo maschile vedrà scendere subito in campo Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e la wild card Francesco Passaro, mentre per il tabellone femminile saranno impegnate tutte le azzurre in possesso di wild card che non hanno giocato ieri, ovvero Sara Errani, Tyra Caterina Grant, Elisabetta Cocciaretto, Lucrezia Stefanini, Arianna Zucchini e Federica Urgesi.

La diretta tv sarà fruibile per Sonego-Burruchaga in chiaro su Rai 2 HD, per i match femminili in chiaro su SuperTennis HD, per tutto il torneo in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà disponibile per Sonego-Burruchaga su Rai Play, per i match femminili su SuperTenniX, per tutti i match maschili su Tennis TV, per tutto il torneo su Sky Go e NOW.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2025

Mercoledì 7 maggio 2025

1° turno ATP e WTA

Campo Centrale

1° match alle 11.00

Sara Errani (Italia, WC)-Naomi Osaka (Giappone)

3° match dalle 11.00

Lorenzo Sonego (Italia)-Roman Andres Burruchaga (Argentina, Q) – Diretta tv in chiaro su Rai 2 HD

4° match dalle 11.00, non prima delle 19.00

Tyra Caterina Grant (Italia, WC)-Antonia Ruzic (Croazia, Q)

5° match dalle 11.00, non prima delle 20.30

Luciano Darderi (Italia)-Bu Yunchaokete (Cina)

Grand Stand Arena

2° match dalle 11:00, non prima delle 13.00

Elisabetta Cocciaretto (Italia, WC)-Elina Avanesyan (Armenia)

3° match dalle 11.00, a seguire

Lucrezia Stefanini (Italia, WC)-Veronika Kudermetova (Russia)

4° match dalle 11.00, a seguire

Francesco Passaro (Italia, WC)-Tseng Chun-Hsin (Cina Taipei, Q)

Super Tennis Arena

2° match dalle 11.00

Arianna Zucchini (Italia, WC)-Victoria Mboko (Canada, Q)

3° match dalle 11.00, a seguire

Federica Urgesi (Italia, WC)-Bianca Andreescu (Canada)

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

