Matteo Berrettini si allenerà domani a Roma: buoni segnali per l’azzurro in vista dell’esordio al Foro Italico

Arrivano buone notizie dal fronte “Matteo Berrettini”. Il tennista romano, infortunatosi all’altezza degli addominali nel corso del Masters1000 di Madrid, aveva deciso di ritirarsi nella sfida alla Caja Magica contro il britannico Jack Draper non volendo complicare la situazione e preservarsi in vista degli Internazionali d’Italia 2025 a Roma.

Un evento a cui Berrettini tiene particolarmente, essendo romano e volendo calcare il rosso capitolino da cui manca da un po’ di tempo. Ci si chiedeva quali fossero le sue condizioni, dal momento che sui campi d’allenamento la sua presenza non c’era ancora stata.

Un primo indizio in positivo era arrivato dalla celebrazione di ieri delle vittorie dell’Italia in Coppa Davis e in BJK Cup a cui anche Matteo ha preso parte. Una festa in cui era presente anche Jannik Sinner, il personaggio del giorno. Quest’oggi la novità è stata quella dello schedule nei training di domani.

Berrettini, infatti, si allenerà dalle 15.00 alle 16.00 con lo statunitense Sebastian Korda e sonderà il suo stato di forma. Il classe ’96 del Bel Paese, inserito nella parte alta del tabellone (la stessa di Sinner), farà il proprio esordio sabato 10 maggio e affronterà il vincente del confronto tra Fabio Fognini e il britannico Jacob Fearnley.