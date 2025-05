WTA Roma 2025, esordio vincente per Petra Kvitova e Rebecca Sramkova

Dieci incontri valevoli per il primo turno compongono il programma della prima giornata degli Internazionali d’Italia femminili. Esordio vincente per la ceca Petra Kvitova e la slovacca Rebecca Sramkova. Lucia Bronzetti regala l’unico sorriso di giornata all’Italia.

Jessica Bouzas Maneiro prevale, in due ore e venti minuti, sull’americana Ann Li con il punteggio di 6-3 5-7 7-6 (3). Debutto vincente per Petra Kvitova. La giocatrice ceca, ex numero due del mondo, regola 7-5 6-1, in un’ora e trentasette minuti, la romena Irina-Camelia Begu. La slovacca Rebecca Sramkova piega 6-3 6-3 l’americana McCartney Kessler.

Lulu Sun supera 3-6 6-1 6-3 Giorgia Pedone in poco più di un’ora e mezza e si guadagna così la possibilità di sfidare al secondo turno Jasmine Paolini. La romena Jaqueline Cristian, numero 74 del ranking WTA, travolge 6-2 6-0, in un’ora e due minuti, la statunitense Alycia Parks.

Suzane Lamens impiega un paio d’ore per venire a capo di una partita dall’andamento altalenante. L’olandese vince 6-1 1-6 6-1 contro la messicana Renata Zarazua. Lucia Bronzetti doma 6-3 6-3, in un’ora e ventotto minuti, la lettone Anastasija Sevastova ed accede così al secondo turno contro Karolina Muchova. La ceca Marie Bouzkova, numero 53 del ranking, batte 6-2 7-5 l’egiziana Mayar Sherif, numero 64, in due ore.

Peyton Stearns dispone agevolmente di Nuria Brancaccio facendo valere la netta differenza di classifica nei confronti della rivale. La statunitense si aggiudica l’incontro 6-3 6-2 in un’ora e quattordici minuti. L’inglese Sonay Kartal rimonta 4-6 6-3 6-4 l’australiana Kimberly Birrell in due ore e dodici minuti di battaglia.