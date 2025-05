WTA Roma 2025, le qualificazioni femminili hanno dimostrato perché l’Italia ha bisogno di Tyra Grant

Cinque sconfitte in altrettante partite disputate, nessun set vinto e la percezione, nella maggior parte dei casi, di una distanza siderale in termini di prestazione. Questo il magro bilancio della spedizione italiana nelle qualificazioni del torneo WTA di Roma 2025, tutte fuori al primo turno le giocatrici azzurre impegnate nella rincorsa ad uno dei posti che garantiscono l’ingresso nel tabellone principale.

L’olandese Arantxa Rus ha liquidato, in poco più di un’ora, Anastasia Abbagnato in un match nel quale c’è stata partita solamente nel secondo set. L’esperta australiana Ajla Tomljanovic, numero 79 del ranking WTA, non ha lasciato scampo ad Angelica Raggi travolgendola in poco più di un’ora.

Nicole Fossa Huergo ha racimolato appena due game contro l’australiana Olivia Gadecki, numero 92 del ranking. Sorte leggermente migliore quella toccata a Federica Di Sarra, sconfitta dalla svizzera Jil Teichmann. Un minimo di attenuante può essere concesso forse alla classe 2003 Lisa Pigato. La più giovane del contingente aveva un test improbo con la russa Anna Blinkova, testa di serie numero due e numero 67 della classifica.

La presenza tra le prime cento del mondo di tre sole giocatrici testimonia l’esigenza di un movimento che, rispetto ai colleghi maschi, ha bisogno di costruire un percorso di ricambio per riuscire a mantenersi ad alti livelli e a confermarsi tra le realtà di riferimento del panorama internazionale. La squadra vincitrice della Billie Jean King Cup 2024 non sembra avere al momento valide alternative alle proprie spalle.

Potrebbe contribuire ad imprimere una svolta significativa la scelta di Tyra Caterina Grant di giocare per i colori italiani. La tennista nata il 12 marzo 2008, figlia di Tyrone Grant e Cinzia Giovinco, è cresciuta in Italia, ha iniziato ad allenarsi nell’Academy di Riccardo Piatti per poi volare in Florida nel 2023 per un periodo di allenamenti. A livello giovanile è arrivata nelle prime posizioni del ranking ITF e ha conquistato tre titoli Slam in doppio. Il suo debutto nel circuito professionistico avviene allo US Open 2024, Slam nel quale conquista la semifinale nel torneo di doppio misto con Aleksandar Kovacevic.

La scelta operata con estrema convinzione di difendere il tricolore finisce per aumentare la forza attrattiva di un talento che ha tutte le carte in regola per scalare la classifica e diventare, nel breve-medio termine, un riferimento per il movimento femminile. Grant, oltre ad avere tutti i crismi del prospetto di assoluto valore, sembra possedere le caratteristiche del personaggio in grado di suscitare l’interesse di tante ragazzine e di spingerle a provare l’emozione di una racchetta tra le mani.