Jannik Sinner spinge in allenamento con Sonego a Roma. Domani training con un top-5

Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’esordio del n.1 del mondo agli Internazionali d’Italia, si avvicina. La vicenda “Clostebol”, costata tre mesi di sospensione, è alle spalle e ora il pensiero è solo al campo e a recuperare il terreno perduto.

Alle ore 16.30 di oggi, la SuperTennis Arena era gremita in ogni ordine di posto (2500 posti) per assistere al secondo allenamento di Sinner col suo amico Lorenzo Sonego. Sole a picco al Foro Italico e necessità di adattarsi alle particolari condizioni del campo. Jannik ha approcciato con lo stesso spirito di ieri col ceco Jiri Lehecka, ovvero con aggressività e in cerca del controllo.

Un gioco fatto di pressione da fondo e con pochi errori. Allo stato attuale delle cose i vincenti e gli errori gratuiti si alternano a cadenza regolare, per una continuità che il pusterese fatica a ritrovare. Del resto, l’allenamento serve proprio a questo. Nella partitella con Sonny, sul rush finale, Sinner è stato in grado di strappare il servizio al piemontese, ma certi meccanismi vanno sistemati.

Nella giornata di domani ci sarà un altro compagno in questi training e si parla del n.4 del mondo, Taylor Fritz. Dalle 17.00 alle 18.00, sul campo-5, l’altoatesino si confronterà col californiano che un po’ come lui non ha nella terra rossa la superficie preferita. Giova ricordare che Fritz è stato inserito in tabellone nella parte alta ed eventualmente potrebbe incrociare l’azzurro in semifinale.