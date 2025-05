ATP Roma 2025: tutti gli italiani in campo oggi. Orari 10 maggio, quale partita vedere in chiaro

Agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis oggi, sabato 10 maggio, si aprirà il terzo turno di singolare femminile e si completeranno il secondo di singolare maschile ed il primo di doppio femminile: nel complesso saranno otto gli italiani in campo, dei quali quattro uomini ed altrettante donne.

Il torneo maschile vedrà scendere in campo Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Matteo Gigante e Luca Nardi, mentre per i tabelloni femminili saranno impegnate in singolare Jasmine Paolini, ed in doppio Tyra Caterina Grant assieme a Lisa Pigato, ed Angelica Moratelli, in coppia con la spagnola Cristina Bucsa.

La diretta tv sarà fruibile per Sinner-Navone in chiaro su Rai 2 HD, per i match femminili in chiaro su SuperTennis HD, per tutto il torneo in abbonamento su Sky Sport Arena e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà disponibile per Sinner-Navone su Rai Play, per i match femminili su SuperTenniX, per tutti i match maschili su Tennis TV, per tutto il torneo su Sky Go e NOW.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2025

Sabato 10 maggio 2025 – 3° turno singolare WTA, 2° turno singolare ATP, 1° turno doppio WTA

Campo Centrale

1° match alle 11.00

Matteo Berrettini (Italia, 29)-Jacob Fearnley (Gran Bretagna)

3° match dalle 11.00, non prima delle 14.30

Jasmine Paolini (Italia, 6)-Ons Jabeur (Tunisia, 27)

4° match dalle 11.00, non prima delle 19.00

Jannik Sinner (Italia, 1)-Mariano Navone (Argentina) – Diretta tv in chiaro su Rai 2 HD

Grand Stand Arena

3° match dalle 11.00

Matteo Gigante (Italia, WC)-Jakub Mensik (Cechia, 20)

5° match dalle 11.00

Luca Nardi (Italia, WC)-Alex de Minaur (Australia, 7)

Court 1

4° match dalle 11.00

Tyra Caterina Grant/Lisa Pigato (Italia, WC)-Anna Danilina/Irina Khromacheva (Kazakistan/Russia, 7)

Court 2

5° match dalle 11.00

Angelica Moratelli/Cristina Bucsa (Italia/Spagna)-Asia Muhammad/Demi Schuurs (Stati Uniti/Paesi Bassi, 8)

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sinner-Navone in chiaro su Rai 2 HD, match femminili in chiaro su SuperTennis HD, tutto il torneo in abbonamento su Sky Sport Arena e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sinner-Navone su Rai Play, match femminili su SuperTenniX, tutti i match maschili su Tennis TV, tutto il torneo su Sky Go e NOW.