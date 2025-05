Internazionali d’Italia 2025, Berrettini sfida Musetti-Sonego in doppio. Definito il tabellone con Bolelli/Vavassori

Si è delineato il tabellone del torneo di doppio maschile che animerà gli Internazionali d’Italia, in corso di svolgimento sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. La coppia italiana più quotata è quella composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori: i finalisti degli ultimi Australian Open saranno le teste di serie numero 5 ed esordiranno contro le wild card italiane Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato.

Al secondo turno gli azzurri incrocerebbero i vincenti del confronto tra Doumbia/Reboul e Cerundolo/Carabelli, in vista di un ipotetico quarto di finale contro Kevin Krawiet e Tim Puetz, teste di serie numero 3 del seeding e favoriti nel loro spicchio (esordio con Baez/Muller, poi i vincenti di Ebden/Peers-Behar/Nys).

Da non perdere un derby italiano che promette scintille: Lorenzo Musetti scenderà in campo insieme a Lorenzo Sonego, dall’altra parte della rete ci sarà Matteo Berrettini insieme al fratello Jacopo. Chi avrà la meglio potrebbe regalarsi il confronto con Harri Heliovaara ed Henry Patten, teste di serie numero 2 del tabellone che incroceranno la coppia composta da Flavio Cobolli e dallo statunitense Sebastian Korda.

TABELLONE DOPPIO INTERNAZIONALI D’ITALIA

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Julian Cash / Lucas Miedler

Reilly Opelka / Tommy Paul vs Sander Gille / Jan Zielinski

Andre Goransson / Sam Verbeek vs John-Patrick Smith / Jordan Thompson

Mattia Bellucci / Filippo Romano vs Christian Harrison / Evan King

Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Yuki Bhambri / Robert Galloway

Rafael Matos / Marcelo Melo vs Sander Arends / Luke Johnson

Joe Salisbury / Neal Skupski vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow

Rohan Bopanna / Adam Pavlasek vs Nikola Mektic / Michael Venus

—

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Federico Bondioli / Carlos Alberto Caniato

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Francisco Cerundolo / Camilo Ugo Carabelli

Matthew Ebden / John Peers vs Ariel Behar / Hugo Nys

Sebastian Baez / Alexandre Muller vs Kevin Krawietz / Tim Puetz

Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Matteo Arnaldi / Alexei Popyrin

Jamie Murray / Rajeev Ram vs Alejandro Davidovich Fokina / Arthur Fils

Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego vs Jacopo Berrettini / Matteo Berrettini

Flavio Cobolli / Sebastian Korda vs Harri Heliovaara / Henry Paten