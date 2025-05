I fratelli Berrettini rinunciano al doppio agli Internazionali d’Italia? Jacopo in campo a Francavilla al Mare

Da un paio di giorni era sparita dall’entry list del torneo di doppio maschile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis la wild card concessa a Matteo e Jacopo Berrettini, ed il nome di quest’ultimo è comparso tra quelli degli iscritti alle qualificazioni del Challenger 75 di Francavilla al Mare.

Jacopo Berrettini effettivamente sarà in campo oggi pomeriggio nel primo turno delle qualificazioni del torneo che è scattato quest’oggi in Abruzzo, ma non vi sono comunicazioni ufficiali in merito alla presenza dei fratelli Berrettini in coppia a Roma.

Il torneo di doppio maschile agli Internazionali d’Italia inizierà domenica 11 maggio, col primo turno che si concluderà lunedì 12, quindi restano aperte varie ipotesi, su tutte quella che vuole che Matteo Berrettini possa comunque ricevere la wild card e giocare con un altro compagno.

In alternativa, il fratello Jacopo potrebbe anche giocare questa settimana a Francavilla al Mare e poi raggiungere Matteo a Roma per giocare il doppio nella prossima settimana, infine l’ultima ipotesi è quella secondo cui i due possano rinunciare alla wild card e lasciarla libera per un’altra coppia italiana.