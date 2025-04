Perché si è ritirato Matteo Berrettini a Madrid: non c’erano state avvisaglie. Il punteggio prima dello stop

Matteo Berrettini si è ritirato al termine del primo set contro il britannico Jack Draper. Il tennista italiano si è prodigato in un’intensa battaglia in occasione del terzo turno del Masters 1000 di Madrid, ma dopo il tie-break perso per 7-2 ha deciso di alzare bandiera bianca. Il romano aveva accusato qualche fastidio fisico in occasione del debutto contro lo statunitense Marcos Giron nella giornata di sabato, ma oggi ha giocato il primo parziale in maniera brillante prima di decidere di fermarsi.

Nel corso del primo set, durato un’ora esatta, non ci sono state avvisaglie di una condizione fisica precaria per il finalista di Wimbledon 2021, che ha anzi giocato in maniera brillante e ha dato l’impressione di spingere in maniera propositiva al servizio. L’azzurro ha firmato un break in apertura di incontro, ma l’avversario gli ha restituito il favore nel sesto gioco e in quello successivo ha annullato una palla break al nostro portacolori.

Matteo Berrettini è stato eccellente nell’annullare quattro set-point (due nel decimo e due nel dodicesimo game) sul proprio servizio, ma nel tie-break si è trovato sotto per 3-0 e il numero 6 del mondo è così riuscito a prevalere sul numero 31 del ranking ATP. Il punteggio prima del ritiro era dunque di 7-6(2). La decisione di ritirarsi sembra dunque essere legata alla voglia di preservare la propria condizione fisica, una sorta di scelta precauzionale in vista degli Internazionali d’Italia che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma.

L’azzurro sarà testa di serie nella Capitale e cercherà di mettersi in mostra di fronte al proprio pubblico. Nell’ultimo mese ha raggiunto i quarti di finale al Masters 1000 di Miami (battuto da Taylor Fritz al terzo set), si è fermato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo (contro Lorenzo Musetti, dopo aver battuto Alexander Zverev) e ha terminato la propria avventura in terra iberica ai sedicesimi di finale.