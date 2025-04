WTA Rouen, Svitolina piega Olga Danilovic e vince il primo titolo stagionale

Arriva finalmente il momento del primo titolo stagionale per Elina Svitolina. Nella finale del torneo di Rouen, WTA 250 sulla terra battuta, la tennista ucraina, prima favorita del seeding, piega 6-4 7-6(8), in un’ora e cinquantanove minuti, la serba Olga Danilovic, titolare della testa di serie numero 3.

La partita inizia con il break ottenuto in apertura, alla terza opportunità dalla giocatrice serba, pronta ad allungare sul 2-0, con due diritti vincenti consecutivi, dopo aver recuperato da 15-30. Svitolina si sblocca conquistando, a 15, il 2-1 in un game chiuso con l’ace, le due rivali difendono i rispettivi turni di servizio per il 3-2. Nel sesto game la giocatrice ucraina rimette il confronto in equilibrio ottenendo, a 15, il break del 3-3 e completando un parziale di 8 punti a 3 passa a condurre 4-3, la serba annulla, in un lungo ottavo gioco, la palla break e impatta sul 4-4. Lo sprint finale premia la testa di serie numero uno che tiene a 15 il servizio del 5-4 e chiude i conti nel decimo gioco strappando, a zero, il servizio alla rivale per il 6-4 sancito dal rovescio vincente.

La serba ottiene il break in apertura anche nel secondo parziale al termine di un game nel quale colleziona tre vincenti di diritto, Svitolina non concede spazio, replica, a 30, per l’immediato 1-1 e con l’ace conclusivo si porta sul 2-1. La partita segue l’andamento dei servizi, senza che nessuna delle due contendenti conceda spazio eccessivo alla rivale, fino all’undicesimo game. Sul 6-5 la testa di serie numero uno sale 30-40, si procura il match point e non lo sfrutta rinviando il verdetto al tie-break. Il momento della verità offre un’autentica girandola di emozioni nella quale si registrano ben cinque mini-break nei primi undici punti, la serba manca il set point all’undicesimo punto, la prima favorita del seeding non trasforma altre due palle match prima di chiudere i conti, al quarto match point, con la poderosa bordata di diritto in lungolinea per il 10-8 decisivo.

Svitolina serve una percentuale di prime più bassa rispetto all’avversaria, ottiene però più punti quando riesce a mettere dentro una delle due palle di servizio. Da sottolineare il prepotente rush finale dell’ucraina che dal 3-5 del tie-break piazza un parziale di 7 a 3 per chiudere i conti. Il computo totale dei punti premia Elina Svitolina per 85 a 74.