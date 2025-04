Zverev sorpassa Sinner nella classifica ATP Race. E Alcaraz può andare in fuga

Alexander Zverev ha vinto il torneo ATP 500 di Monaco, sconfiggendo lo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 6-2, 6-4 sulla terra rossa tedesca. Il padrone di casa si è imposto in maniera brillante al termine di una settimana convincente, durante la quale ha offerto un buon livello di gioco dopo le tante difficoltà dimostrate durante gli ultimi mesi. In seguito alla sconfitta subita nella finale degli Australian Open era andato più volte in crisi ed era uscito prematuramente nei vari tornei a cui aveva preso aperto, ma di fronte al proprio pubblico è riuscito ad alzare al cielo il trofeo.

Alexander Zverev ha così guadagnato 500 punti ed è salito a quota 8.085 punti nel ranking ATP: sarà numero 2 del mondo se lo spagnolo Carlos Alcaraz non vincerà l’ATP 500 di Barcellona, altrimenti si presenterà al Masters 1000 di Madrid da numero 3 della graduatoria internazionale. Il risultato conseguito in Baviera riveste una grande importanza anche nella ATP Race, ovvero la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione in corso.

Il teutonico è infatti volato a quota 2.175 e ha allungato nei confronti di Jannik Sinner, che aveva già superato ieri pomeriggio dopo aver raggiunto l’atto conclusivo del torneo di Monaco (2.005 punti). Il fuoriclasse altoatesino è infatti fermo a 2.000 punti dopo il trionfo agli Australian Open, in seguito al quale non è più tornato in campo. Il numero 1 del mondo sta scontando una squalifica di tre mesi e tornerà in scena agli Internazionali d’Italia, che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro italico a Roma.

L’azzurro ora occupa il terzo posto della ATP Race davanti al britannico Jack Draper (1.640), all’australiano Alex de Minaur (1.585) e al serbo Novak Djokovic (1.520), mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz è al comando con 2.740 punti (2.910 se dovesse vincere la finale di Barcellona contro il danese Holger Rune).

ATP RACE 2025 (al 20 aprile)

1. Carlos Alcaraz (Spagna) 2.740 punti (2.910 punti se vince la finale a Barcellona)

2. Alexander Zverev (Germania) 2.175 punti

3. Jannik Sinner (Italia) 2.000 punti

4. Jack Draper (Gran Bretagna) 1.640 punti

5. Alex de Minaur (Australia) 1.585 punti

6. Novak Djokovic (Serbia) 1.520 punti

7. Ben Shelton (USA) 1.450 punti

8. Jakub Mensik (Cechia) 1.330 punti

9. Alejandro Davidovich Fokina (Spagna) 1.310 punti

10. Holger Rune (Danimarca) 1.300 punti (1.470 punti se vince la finale a Barcellona)