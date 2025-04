I ranking ATP degli italiani prima di Madrid: Musetti e Berrettini saranno tra le teste di serie

Domani inizieranno le qualificazioni del torneo ATP Masters 1000 di Madrid, che vedrà scattare il tabellone principale mercoledì 23 aprile: si tratta dell’ultima occasione nella quale non sarà al via causa squalifica Jannik Sinner, che tornerà in campo a Roma. L’azzurro, tuttavia, domani resterà in vetta al ranking mondiale con 9930 punti.

Sono sette gli azzurri ammessi al tabellone principale per classifica, e di questi due saranno inseriti tra le teste di serie: si tratta di Lorenzo Musetti, 11° in classifica a quota 3200 e numero 10 del seeding iberico, e Matteo Berrettini, 31° in graduatoria con 1620 punti e numero 30 del main draw a Madrid.

Altri 5 italiani, invece, non saranno protetti dal seeding: fuori di appena due posizioni dalle teste di serie c’è Flavio Cobolli, che sarà 36° a quota 1520, seguito da tre italiani molto vicini tra loro, ovvero Lorenzo Sonego, 43° con 1245, Matteo Arnaldi, 44° a quota 1240, e Luciano Darderi, 46° con 1229.

Sarà ammesso al main draw a Madrid anche Mattia Bellucci, il quale domani si assesterà al 66° posto del ranking ATP a quota 893, infine rientrerà tra i primi 100 del mondo Luca Nardi, che sarà proprio 100° con 597 punti, ma che in Spagna dovrà passare attraverso le qualificazioni.

ITALIANI NEI 100 NEL RANKING ATP LIVE AL 20 APRILE

1 Jannik Sinner 9930

11 Lorenzo Musetti 3200

31 Matteo Berrettini 1620

36 Flavio Cobolli 1520

43 Lorenzo Sonego 1245

44 Matteo Arnaldi 1240

46 Luciano Darderi 1229

66 Mattia Bellucci 893

100 Luca Nardi 597