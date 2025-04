WTA Madrid 2025, Lucia Bronzetti cede in due set a Madison Keys

Si ferma al secondo turno la corsa di Lucia Bronzetti nel torneo WTA 1000 di Madrid: l’azzurra cede, sulla terra battuta outdoor in altura della capitale iberica, alla numero 5 del seeding e del mondo, la statunitense Madison Keys, che si impone per 6-4 6-3 in un’ora e venti minuti di gioco ed ai sedicesimi affronterà la testa di serie numero 30, la russa Anna Kalinskaya.

Nel primo set Bronzetti vince otto dei primi undici punti giocati e scappa subito sul 2-0, ma Keys reagisce e trova il controbreak a zero ed a seguire aggancia l’italiana. L’equilibrio dura fino al 3-3, poi nel settimo game la statunitense strappa di nuovo la battuta all’azzurra e si porta sul 4-3. Nel nono gioco Bronzetti salva un set point ed accorcia sul 4-5, ma Keys non concede occasioni di rientro e chiude i conti sul 6-4 in 40 minuti.

Nella seconda frazione la sfida si incanala subito sui binari favorevoli alla nordamericana, che opera il break in apertura e poi va sul 2-0. Bronzetti nel quinto game risale dallo 0-40, ma alla quinta occasione capitola e cede nuovamente il servizio. Keys allunga fino al 5-1 e nel settimo game ha un match point in risposta, ma l’azzurra lo cancella e poi recupera uno dei due break di ritardo. Nel nono game, però, la statunitense strappa ancora la battuta all’italiana e va a vincere per 6-3 in 40 minuti.

Le statistiche premiano la statunitense, che vince 64 punti contro i 49 di Bronzetti, con quest’ultima che fatica molto con la seconda di servizio, con la quale ottiene appena il 36% dei quindici giocati, anche a causa di 4 doppi falli. Nonostante l’azzurra concretizzi entrambe le palle break avute a disposizione, ne concede ben 11 a Keys, la quale ne sfrutta 5 per portare a casa il match.