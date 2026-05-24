Roland Garros 2026 oggi: orari 24 maggio, tv, streaming, italiani in campo

Si comincia. Prima di tre domeniche con il Roland Garros, primo di 15 giorni che vedranno 128 giocatori e altrettante giocatrici dare la caccia al secondo Slam dell’anno. Tantissimi sono gli argomenti, come per esempio una sorta di festa dei vent’anni dalla prima volta della domenica a Parigi come giorno d’inizio.

Principale protagonista è Novak Djokovic, atteso sul Centrale intitolato a Philippe Chatrier contro il beniamino di casa Giovanni Mpetshi Perricard. Quattro i match in casa Italia: si comincia con Lucia Bronzetti contro la ceca Marie Bouzkova (unico confronto quattro anni fa a Guadalajara, vinto dalla seconda). Poi, nel prosieguo, ci sarà l’esordio Slam di Federico Cinà contro l’americano Reilly Opelka; quasi contemporaneamente Mattia Bellucci avrà davanti il francese Quentin Halys (l’azzurro ha vinto l’unico precedente). Infine Lorenzo Sonego contro Pierre-Hugues Herbert: nonostante la lunga permanenza sul circuito di entrambi, non c’è incredibilmente stato alcun precedente.

Il Roland Garros inizierà oggi a partire dalle ore 11:00. A causa dei recenti sviluppi del panorama televisivo, non è prevista alcuna diretta tv a oggi. Diretta streaming su Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision (che hanno tutti al loro interno i canali di Eurosport), ciascuno con differenti opzioni d’abbonamento. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025: ORDINE DI GIOCO

Domenica 24 maggio

Court Philippe Chatrier

Ore 12:00 Kraus (AUT) [Q]-Bencic (SUI) [11] – 1° turno donne

Bonzi (FRA)-Zverev (GER) [2] – 1° turno uomini

Andreeva [8]-Ferro (FRA) [WC] – 1° turno donne

Ore 20:15 Mpetshi Perricard (FRA)-Djokovic (SRB) [3] – 1° turno uomini, sessione serale

Court Suzanne Lenglen

Ore 11:00 Khachanov [13]-Gea (FRA) [WC] – 1° turno uomini

Baptiste (USA) [26]-Krejcikova (CZE) – 1° turno donne

Fritz (USA) [7]-Basavareddy (USA) [WC] – 1° turno uomini

Efremova (FRA) [WC]-Cirstea (ROU) [18] – 1° turno donne

Court Simonne Mathieu

Ore 11:00 Kostyuk (UKR) [15]-Selekhmeteva – 1° turno donne

Volynets (USA)-Burel (FRA) [WC] – 1° turno donne

Droguet (FRA) [WC]-Mensik (CZE) [26] – 1° turno uomini

Fonseca (BRA) [28]-Pavlovic (FRA) [Q] – 1° turno uomini

Court 14

Ore 11:00 Davidovich Fokina (ESP) [21]-Dzumhur (BIH) – 1° turno uomini

Jones (GBR)-Haddad Maia (BRA) – 1° turno donne

Kenin (USA)-Stearns (USA) – 1° turno donne

Sonego (ITA)-Herbert (FRA) [Q] – 1° turno uomini

Court 7

Ore 11:00 Tomljanovic (AUS)-McNally (USA) – 1° turno donne

Valentova (CZE)-Linette (POL) – 1° turno donne

Halys (FRA)-Bellucci (ITA) – 1° turno uomini

H. Dellien (BOL) [Q]-Royer (FRA) – 1° turno uomini

Court 6

Ore 11:00 Bronzetti (ITA) [Q]-Bouzkova (CZE) [27] – 1° turno donne

Jacquet (FRA) [Q]-Trungelliti (ARG) – 1° turno uomini

Cinà (ITA) [Q]-Opelka (USA) – 1° turno uomini

Bejlek (CZE)-Stephens (USA) [Q] – 1° turno donne

Court 8

Ore 11:00 Kecmanovic (SRB)-Marozsan (HUN) – 1° turno uomini

Kovinic (MNE)-Xiyu Wang (CHN) [Q] – 1° turno donne

Sorribes Tormo (ESP)-Korpatsch (GER) – 1° turno donne

Blockx (BEL)-Wong (HKG) [LL] – 1° turno uomini

Court 9

Ore 11:00 Tagger (AUT)-Xinyu Wang (CHN) [32] – 1° turno donne

Blinkova-Starodubtseva (UKR) – 1° turno donne

Zheng (USA) [Q]-Prizmic (CRO) – 1° turno uomini

Medjedovic (SRB)-Hanfmann (GER) – 1° turno uomini

Court 12

Ore 11:00 Duckworth (AUS)-Diallo (CAN) – 1° turno uomini

Machac (CZE)-Bergs (BEL) – 1° turno uomini

Frech (POL)-Ruse (ROU) – 1° turno donne

Tauson (DEN) [21]-Snigur (UKR) – 1° turno donne

Court 13

Ore 11:00 Llamas Ruiz (ESP) [Q]-Tirante (ARG) – 1° turno uomini

Etcheverry (ARG) [23]-Borges (POR) – 1° turno uomini

Raducanu (GBR)-Sierra (ARG) – 1° turno donne

Bassols Ribera (ESP) [Q]-Arango (COL) – 1° turno donne

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision (all’interno di tutti ci sono i canali di Eurosport)

Diretta Live testuale: OA Sport (match scelti)