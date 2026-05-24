Lucia Bronzetti eliminata dal Roland Garros. Bouzkova si impone nettamente

Dopo aver superato le qualificazioni, si ferma subito il cammino di Lucia Bronzetti nel tabellone principale del Roland Garros 2026. La tennista romagnola è stata nettamente sconfitta dalla ceca Marie Bouzkova, testa di serie numero ventisette, con il punteggio di 6-3 6-1 in appena un’ora e nove minuti di gioco.

Una partita abbastanza a senso unico come dimostrano anche i numeri. Bronzetti ha vinto solamente il 50% dei punti quando ha servito la prima e appena il 18% con la seconda contro il 64% dell’avversaria. Bouzkova ha concluso con 18 vincenti contro i 13 dell’azzurra, che ha invece commesso molti più errori non forzati (26 contro 12).

Break a zero di Bronzetti e controbreak a zero di Bouzkova per cominciare il match. I problemi nei turni di servizio proseguono per l’azzurra, che perde ancora la battuta a zero nel sesto game. Bronzetti avrebbe subito la palla dell’immediato controbreak, ma non riesce a sfruttarla e Bouzkova va a chiudere poi il set sul 6-3.

Il secondo set è un monologo della numero 27 del mondo. Bouzkova manca una palla break nel game di apertura, ma poi strappa il servizio all’azzurra nel terzo, quinto e settimo game, andando a prendersi agevolmente il secondo set per 6-1.