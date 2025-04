WTA Madrid 2025: debutti ok per Sabalenka, Pegula e Paolini, Zheng out

Va in archivio il primo venerdì del WTA 1000 di Madrid, con i 16 secondi turni della parte alta che caratterizzano una giornata terminata a sera piuttosto inoltrata nella capitale spagnola. Tra i risultati anche il netto 6-1 6-2 di Jasmine Paolini su Katie Boulter, sorprendente non per il risultato in quanto tale, ma per quanto l’azzurra abbia messo a nudo i problemi della britannica sul rosso.

Tre le maggiori sorprese della giornata. Una riguarda il derby USA tra Peyton Stearns e Amanda Anisimova, che vede inaspettatamente uscire di scena la testa di serie numero 15 al terzo set, e un’altra riguarda Ons Jabeur, visto che la tunisina si fa rimontare in maniera abbastanza inopinata dalla giapponese Moyuka Uchijima. Soprattutto, però, “salta” Qinwen Zheng: la cinese si fa battere a sorpresa dalla russa Anastasia Potapova, e a questo punto si apre di parecchio il secondo spicchio di ottavi.

Chi ringrazia, in tutto questo, è Aryna Sabalenka, che debutta con la vittoria sulla russa Anna Blinkova e ha un ostacolo più duro al terzo turno (la belga Elise Mertens) rispetto agli eventuali ottavi, vista anche l’uscita di scena di Putintseva.

Più interessante il discorso del secondo spot di quarti, dove peraltro fa il suo debutto vincente l’americana Jessica Pegula (doppio 6-2 sulla tedesca Eva Lys). Si avvicina in maniera rapida un ottavo deluxe con Daria Kasatkina, da poche settimane passata sotto bandiera australiana, mentre ancora più in giù si materializza il confronto tra Elena Rybakina ed Elina Svitolina, vista soprattutto la vittoria della kazaka su Bianca Andreescu. La canadese sta provando a risalire la china, ma è abbastanza evidente come non sia il rosso la superficie che la possa necessariamente vedere di nuovo ai vertici.

RISULTATI WTA MADRID 205 OOGGI

Sabalenka [1]-Blinkova [Q] 6-3 6-4

Mertens (BEL) [20]-Osorio (COL) 6-3 6-3

Masarova (SUI) [Q]-Putintseva (KAZ) [22] 6-3 6-3

Stearns (USA)-Anisimova (USA) [15] 6-2 2-6 7-5

V. Kudermetova-Bucsa (ESP) [LL] 4-6 7-6(1) 7-5

Kostyuk (UKR) [24]-Raducanu (GBR) 6-4 2-6 6-2

Kenin (USA) [32]-Sun (NZL) 6-3 6-2

Potapova-Zheng (CHN) [8] 6-4 6-4

Pegula (USA) [3]-Lys (GER) 6-2 6-2

Uchijima (JPN)-Jabeur (TUN) [26] 4-6 6-3 6-4

Alexandrova [21]-Danilovic (SRB) 6-3 6-4

Kasatkina (AUS) [14]-Parks (USA) 6-2 7-5

Rybakina (KAZ) [10]-Andreescu (CAN) [PR] 6-3 6-2

Svitolina (UKR) [17]-Kartal (GBR) 6-3 6-1

Sakkari (GRE)-Linette (POL) [29] 7-6(5) 6-3

Paolini (ITA) [6]-Boulter (GBR) 6-1 6-2