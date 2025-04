WTA Madrid 2024, risultati 24 aprile: Gauff e Swiatek vincono in rimonta, fuori Ostapenko

Va in archivio il secondo turno della parte bassa del tabellone di singolare femminile dei Mutua Madrid Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 1000: si salvano in rimonta la polacca Iga Swiatek e la statunitense Coco Gauff, mentre esce di scena la lettone Jelena Ostapenko, eliminata così come le due azzurre Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.

L’ucraina Yuliia Starodubtseva elimina la lucky loser azzurra Elisabetta Cocciaretto, sconfitta per 7-6 (5) 6-4 dopo essere stata ripescata grazie al forfait della ceca Karolina Muchova, mentre la statunitense Madison Keys regola l’italiana Lucia Bronzetti con lo score di 6-4 6-3.

Rimonta vincente per la polacca Iga Swiatek, che elimina la filippina Alexandra Eala col punteggio di 4-6 6-4 6-2, così come per la statunitense Coco Gauff, che supera l’ucraina Dayana Yastremska per 0-6 6-2 7-5. Il derby lettone, invece, va a sorpresa ad Anastasija Sevastova, che piega Jelena Ostapenko per 7-6 (2) 6-2.

WTA 1000 MADRID – RISULTATI 24 APRILE

Liudmila Samsonova b. Caroline Dolehide 6-4 6-4

Yuliia Starodubtseva b. Elisabetta Cocciaretto 7-6 (5) 6-4

Beatriz Haddad Maia b. Bernarda Pera 2-6 6-3 6-1

Belinda Bencic b. Clara Tauson 7-5 7-5

Ann Li b. Leylah Annie Fernandez 6-4 3-6 6-4

Coco Gauff b. Dayana Yastremska 0-6 6-2 7-5

Madison Keys b. Lucia Bronzetti 6-4 6-3

Anna Kalinskaya b. Diane Parry 7-6 (4) 6-4

Donna Vekic b. Hailey Baptiste 6-4 6-3

Emma Navarro b. Maya Joint 7-5 7-5

Diana Shnaider b. Katie Volynets 6-1 6-2

Anastasija Sevastova b. Jelena Ostapenko 7-6 (2) 6-2

Linda Noskova b. María Lourdes Carlé 7-5 6-1

Iga Swiatek b. Alexandra Eala 4-6 6-4 6-2