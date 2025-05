WTA Madrid 2025, Aryna Sabalenka firma il tris nella capitale spagnola. Gauff ko

Firma il tris di vittorie nella capitale spagnola Aryna Sabalenka. Nella finale del torneo WTA di Madrid 2025 la giocatrice bielorussa doma 6-3 7-6(3) l’americana Coco Gauff in un’ora e trentanove minuti di gioco. La numero uno del mondo domina il primo set in poco più di mezz’ora e nel secondo riesce a recuperare il break di svantaggio per poi imporsi al tie-break.

L’americana tiene il servizio di apertura del confronto dopo aver annullato la prima palla break della sfida, la bielorussa aziona il suo super rovescio e replica tenendo a zero la battuta dell’1-1. La numero uno del mondo continua a spingere, mostra una palla decisamente più pesante di quella dell’avversaria e ottiene, nuovamente a zero, il break del 2-1. La bielorussa è incontenibile, la sua avversaria dimostra di faticare enormemente e non riesce ad entrare in partita. Il parziale si dilata sul 16-0 con una serie di quattro game consecutivi. La numero 4 del mondo si scuote, interrompe a 17 la serie di punti persi, alla seconda opportunità sfrutta il rovescio in rete della rivale per accorciare sul 4-2 e si riporta sul 4-3 tenendo la battuta a 30. Sabalenka ferma la reazione della statunitense difendendo, a 30, il servizio del 5-3 per poi chiudere i conti sul 6-3 capitalizzando, alla seconda opportunità, la smorzata di rovescio larga della vincitrice delle WTA Finals 2024.

La testa di serie numero 1 è letteralmente scatenata, sfodera tutto il suo repertorio e ottiene a 15 l’1-0. Gauff prova a variare maggiormente il gioco cercando di allungare gli scambi per costringere la sua avversaria a non giocare nelle migliori condizioni, scelta che paga i suoi dividenti quando nel terzo game conquista a zero il break del 2-1. L’americana allunga sul 3-1 e nel sesto gioco si porta sul 4-2 dopo aver annullato due palle del contro break, la bielorussa griffa a 15 il 4-3. La numero 4 del mondo firma il 5-3 rimontando da 15-30, incassa il 5-4 e si presenta a servire per il set. Nel momento della verità Gauff parte 0-40, annulla tre palle break, non sfrutta un set point e, alla quinta occasione, restituisce il break; la bielorussa opera il sorpasso al termine di un undicesimo gioco in cui si trova sotto 0-30. Il dodicesimo gioco, in una fiera dell’errore sui due fronti, regala un match point non sfruttato dalla bielorussa prima che la rivale sigli il 6-6. Il tie-break inizia con il perentorio scatto sul 3-0 della numero 1, la giocatrice statunitense trova l’ultimo sussulto d’orgoglio sul 3-3 prima di capitolare al cospetto dell’efficacia del servizio di Sabalenka che si procura altri tre match point. Basta il primo per chiudere i conti sul 7-3.

L’esame delle statistiche evidenzia il 69% di prime palle servito da Sabalenka che registra percentuali di realizzazione migliori di quelle dell’avversaria sulla prima e sulla seconda. I soli diciannove punti vinti quando risponde testimoniano le evidenti difficoltà dell’americana sul servizio della sua avversaria. Il computo complessivo dei punti premia la bielorussa per 81-61.