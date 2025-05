Ranking WTA (5 maggio): Jasmine Paolini torna al n.5 del mondo, Sabalenka sempre più regina

Aggiornamenti ce ne sono nella classifica mondiale del tennis femminile. In primis, il regno di Aryna Sabalenka si è rafforzato dopo la vittoria nel WTA1000 della bielorussa. L’affermazione alla Caja Magica ha permesso alla nativa di Minsk di portarsi a quota 11118 e ora la polacca Iga Swiatek è distanziata dalla vetta di ben 4345 punti. Un bel tesoretto per Sabalenka in vista del torneo di Roma e soprattutto del Roland Garros. In terza posizione ritroviamo l’americana Coco Gauff, finalista a Madrid e in ripresa.

Considerate poi le scadenze varie nella graduatoria, Jasmine Paolini ha fatto il proprio ritorno al n.5 del mondo. Nonostante il rendimento in Spagna non sia stato positivo, la toscana ha potuto sfruttare i punti persi dall’americana Madison Keys, ora n.6, e proverà a fare meglio agli Internazionali d’Italia per confermare questa posizione. Certo, all’orizzonte ci saranno delle cambiali importanti, pensando a Parigi e poi anche a Wimbledon.

RANKING WTA (TOP-10)

Lunedì 5 maggio 2025

1. Aryna Sabalenka 11118

2. Iga Swiatek 6773

3. Coco Gauff 6603

4. Jessica Pegula 6243

5. Jasmine Paolini 4875

6. Madison Keys 4824

7. Mirra Andreeva 4781

8. Qinwen Zheng 4193

9. Emma Navarro 3797

10. Paula Badosa 3761

Parlando delle altre giocatrici italiane, troviamo Lucia Bronzetti sempre nel ruolo di n.2 d’Italia (n.58) a precedere la marchigiana Elisabetta Cocciaretto (n.82). Permane il dato di solo tre azzurre nella top-100, considerando Lucrezia Stefanini n.148, le più vicine al gruppo di giocatrici citato.

TOP-10 AZZURRE

Lunedì 5 maggio

58. Lucia Bronzetti 1018

82. Elisabetta Cocciaretto 821

148. Lucrezia Stefanini 508

160. Martina Trevisan 462

177. Sara Errani 417

183. Nuria Brancaccio 394

229. Giorgia Pedone 315

273. Camilla Rosatello 264

276. Nicole Fossa Huergo 263