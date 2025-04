Svezia-Italia calcio femminile oggi in tv, Nations League 2025: orario, programma, streaming

Una vittoria per tornare in carreggiata. Oggi, venerdì 4 aprile, alle ore 19:00 torna in campo la Nazionale italiana di calcio femminile, pronta ad affrontare la Svezia nel match valido per Nations League. Impegno non facile per le azzurre, motivate a riscattarsi alla Strawberry Arena di Solna dopo la sconfitta interna subita contro la Danimarca.

Il K.O contro le nordiche ha spezzato quella striscia iper positiva caratterizzata da otto risultati utili consecutivi. Una doccia fredda per l ragazze di Andrea Soncin, chiamate ad affrontare una grande partita per non complicare ulteriormente la loro rincorsa verso i primi due piazzamenti nel Gruppo 4 che, ricordiamo, sono indispensabili per rimanere nella cosiddetta Lega A in ottica qualificazione ai Mondaili 2027

Tra le convocate del CT spicca il nuovo nome di Camilla Forcinella, portiere del Genoa. Da segnalare anche il rientro di Cecilia Salvai e di Flaminia Simonetti, di nuovo con la maglia azzurra dopo due anni. Sono in tutto 29 le giocatrici convocate, che però non dovranno mai ragionare come singolo, bensì come gruppo unico. Unite si vince.

La partita tra Svezia e Italia, valida come terza giornata del Gruppo 4 della Lega A della Nations League di calcio femminile 2025, andrà in scena domani (venerdì 4 aprile) alla Strawberry Arena di Solna. La copertura televisiva sarà garantita da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SVEZIA-ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE 2025

Venerdì 4 aprile

Ore 19.00 Svezia vs Italia alla Strawberry Arena di Solna (Svezia) – Diretta tv su RaiSport HD.

PROGRAMMA SVEZIA-ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport