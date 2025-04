Calcio: Milan ed Inter si dividono la posta. la semifinale di Coppa Italia si decide al ritorno

Non può esserci derby senza tensione, senza spettacolo, senza sorpresa. Milan ed Inter non vanno oltre l’1-1 in occasione del match valido per la semifinale di andata della Coppa Italia 2024-2025 di calcio. La qualificazione alla finale si deciderà dunque solo con la partita di ritorno, in programma il prossimo 23 aprile.

Un risultato maturato tutto nella seconda frazione. Regna l’equilibrio infatti nei primi quarantacinque minuti, con entrambe le compagini motivate a fare male. La prima occasione ghiotta è tuttavia di stampo rossonero, quando al 26’ Reijnders allarga per Leao, abile a portarsi la palla sulla sinistra per tirare all’incrocio, trovando però la risposta di un attento Martinez. Tuttavia allo scadere sono i nerazzurri ad andare ad un passo dal vantaggio, sfruttando il tentativo di Frattesi, lesto ad intercettare un cross di Thuram. Ma Maignan c’è, e respinge l’incornata dell’avversario.

La ripresa si apre con una doccia fredda per gli uomini di Simone Inzaghi. Dopo appena 120 secondi infatti Abraham firma l’1-0, capitalizzando un assist non poco fortuito di Fofana. Bravo comunque l’attaccante del diavolo, che si libera di Bisseck mettendo la sfera in rete. La risposta interista non si fa attendere e, dopo un triplo cambio, la squadra nerazzurra mette a referto il goal del pareggio affidandosi a Calhanoglu, il quale calcia una rasoiata di prima intenzione dopo l’appoggio di Correa.

L’Inter proverà almeno per due volte a realizzare il sorpasso, prima con Zalewski (80’) e, successivamente, con Mkhitarian (84’). Ci sarà però spazio anche per il Milan, nuovamente pericolosa con Leao all’85’, fermato da un Martinez che si supera per impedire la rete. Finisce quindi 1-1. Si prospetta un ritorno scoppiettante.