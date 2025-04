Calcio femminile, Italia all’esame Svezia a Solna in Nations League

La Nazionale italiana di calcio femminile tornerà domani in campo a Solna, in Svezia, per sfidare la selezione di casa nel terzo impegno del Gruppo 4 della Lega A di Nations League. A distanza di poco più di un mese dalla sfida persa tra le mura amiche del “Picco” contro la Danimarca, le azzurre vogliono rilanciare le proprie quotazioni.

Non saranno ammessi altri scivoloni se si vorranno avere buone possibilità per centrare il target: rimanere in corsa per i primi due posti del raggruppamento e confermare la permanenza nella Lega A citata, in funzione delle qualificazioni europee al Mondiale del 2027.

Un piazzamento che l’Italia, ora come ora, condivide con le danesi, favorite però dal 3-1 nello scontro diretto dello scorso 25 febbraio a La Spezia. Si vorrà quindi affrontare le svedesi con spirito competitivo, al fine di trovare il primo successo in casa di una delle corazzate del calcio femminile europeo e mondiale.

Le azzurre ci andarono vicine proprio nella scorsa edizione di Nations League, circa un anno a mezzo fa. A Malmoe, infatti, le nostre portacolori pareggiarono 1-1 e furono raggiunte dalle scandinave col gol nell’ultimo minuto di recupero dell’ex difensore della Juventus, Linda Sembrant. Una partita che però diede la consapevolezza alla formazione di Andrea Soncin di potersela giocare contro tutte le compagini più forti.

Svezia, tra l’altro, reduce da un 2024 complicato visto che per conquistare il pass agli Europei 2025 ha dovuto affrontare le insidie del doppio playoff, dopo aver chiuso alle spalle di Francia e Inghilterra il difficile girone di qualificazione. Le vittorie contro il Lussemburgo e la Serbia hanno permesso alla squadra allenata da Peter Gerhardsson di scacciare i fantasmi. L’inizio del percorso in questa Nations League, con una vittoria contro la Danimarca e un pari col Galles, è stato ben augurante.