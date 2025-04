LIVE Svezia-Italia, Nations League calcio femminile in DIRETTA: le azzurre sfidano una grande di questo sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Svezia Italia di calcio femminile, 3ª partita di Nations League.

Le azzurre si presentano a Solna, nella contea di Stoccolma, con la voglia di centrare la prima vittoria in casa delle scandinave e puntare a rimanere in Lega A evitando spareggi o retrocessione, missione che si completerebbe con il posizionamento, al termine del girone, al 2° posto. Al momento, tuttavia, la seconda piazza è ricoperta dalla Danimarca, avanti negli scontri diretti dopo la sconfitta dell’andata subita tra le mura domestiche per 1-3.

Fino a qui le azzurre, attualmente a 3 punti in 3° posizione, hanno una vittoria (ottenuta in casa contro il Galles per 1-0 con il gol di Bonansea) e una sconfitta contro le danesi. L’ultima del girone sarà in trasferta con il Galles ma il cammino dell’11 femminile sarà, a quel punto, già probabilmente scritto. Quello contro la capolista sarà un incontro difficile ma le ragazze di mister Andrea Soncin sono più determinate che mai a rimettersi in carreggiata.

Le convocate per il match sono: Rachele Baldi (Inter), Camilla Forcinella (Genoa), Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Bologna) per i portieri; Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan) tra i difensori; Arianna Caruso (Bayern Monaco), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Marta Pandini (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Inter), Emma Severini (Fiorentina), Flaminia Simonetti (Lazio) in qualità di centrocampiste e Chiara Beccari (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio) tra le attaccanti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale e cronaca minuto per minuto dell’evento. Il calcio d’inizio è fissato per le 19:00. Non ci resta che darvi appuntamento a questa sera e augurarvi buon divertimento!