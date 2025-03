Calcio femminile, Andrea Soncin: “Andiamo in Svezia per fare risultato. Gli Europei non sono ancora vicini…”

La Nazionale italiana di calcio femminile è in ritiro a Coverciano per preparare il doppio impegno ravvicinato in trasferta contro Svezia e Danimarca valevole per la fase a gironi della UEFA Nations League 2025. Le Azzurre, seconde con 3 punti in classifica dopo due giornate nel gruppo 4 della Lega A grazie al successo casalingo con il Galles, hanno la necessità di ottenere almeno un risultato positivo per non lasciar scappare via le prime due del raggruppamento.

“Il gruppo è molto carico, determinato e consapevole dell’importanza del momento: ci stiamo avvicinando alle partite che determinano e l’approccio delle ragazze è stato estremamente positivo. Questa mattina abbiamo affrontato un tema importante, che è quello di prendersi cura della squadra e degli aspetti che possono elevarne il valore. È una responsabilità che riguarda tutti noi, perché fa riferimento a quei concetti e valori che possono poi fare la differenza in campo, anche più degli aspetti tecnico-tattici“, dichiara in conferenza stampa Andrea Soncin.

“Ci aspettano partite molto importanti per il cammino in Nations League, Euro 2025 sembra vicino ma non lo è. Dobbiamo concentrarci solo sui prossimi impegni, a partire dai 90 minuti con la Svezia. Andremo lì per fare una grande prestazione e cercare di fare risultato. Dovremo elevare i nostri punti di forza e limitare le qualità delle avversarie. Nell’ultimo match non ci siamo adattati a ciò che il campo e le situazioni contingenti ci richiedevano. È una gara che ci ha lasciato grande amarezza, una sensazione che nasce però dalla consapevolezza della forza del nostro collettivo. Sappiamo di potercela giocare con tutti“, prosegue il CT dell’Italia.

Sul ritorno in azzurro di Cecilia Salvai dopo il lungo infortunio al tendine del retto femorale della coscia destra: “In accordo con la Juventus, abbiamo deciso di anticipare la sua convocazione per darle l’opportunità di lavorare anche con la Nazionale e avvicinarla al rientro in campo. È un percorso che stiamo facendo insieme e siamo contenti di ritrovarla“.