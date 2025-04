Stefano Gross saluta lo sci con il titolo italiano di slalom: vittoria a pari merito con Saccardi!

Stefano Gross ha lasciato l’attività agonistica vincendo l’ultima gara: nello slalom maschile dei Campionati Italiani Assoluti, in corso in Val di Fassa (Trentino), l’atleta delle Fiamme Gialle ha conquistato il titolo nazionale ex aequo con Tommaso Saccardi, rappresentante dei Carabinieri.

I due hanno chiuso la prova tricolore con il crono di 1’30″04: Gross ha vinto così il terzo titolo italiano consecutivo, nonché il quinto complessivo, nella specialità, mentre Saccardi ha centrato per la prima volta in carriera l’alloro nazionale.

Nella gara andata in scena sulla pista Piavac della Ski Area Alpe Lusia i distacchi sono stati ridottissimi tra i migliori: è salito sul gradino più basso del podio Hannes Zingerle (Carabinieri), terzo a 0″03. Quarta piazza per Edoardo Saracco (Carabinieri), a 0″09, quinto posto per Simon Maurberger (Carabinieri), a 0″20.