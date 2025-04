La sincerità di mamma Brignone: “E’ stata una tegola tremenda, ma a chi ha criticato la sua scelta dico…”

Una strada decisamente in salita. Federica Brignone non si sarebbe mai immaginata nel giro di pochissimo tempo di passare dalle gioie di una stagione trionfale nello sci alpino ai dolori di un infortunio gravissimo, dopo essere caduta nella seconda manche del gigante dei campionati italiani in Val di Fassa.

Come è noto, la fuoriclasse di La Salle è ricoverata presso la clinica La Madonnina di Milano ed è stata sottoposta ieri sera a un’operazione. L’intervento si è reso necessario per la riduzione e sintesi della frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre che per la riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio. L’ulteriore brutta notizia è anche la rottura del legamento crociato anteriore, che verrà valutata nelle prossime settimane, andando a complicare non poco il suo recupero.

Di quanto è accaduto ha parlato la madre di Federica, Maria Rosa Quario, ex atleta di alto livello nello sci e collega sulla carta stampa, che è intervenuta a Tg1 Mattina per esprimere le proprie sensazioni: “Federica l’ho vista ieri sera all’uscita dalla sala operatoria, era un po’ dolorante, tanto tanto dispiaciuta, non ci voleva veramente in un momento così bello per lei dopo tutti i successi di questa stagione, è stata una tegola tremenda“, ha ammesso.

Quario ha poi voluto rispondere anche a chi ha mosso critiche nei confronti di Brignone sulla sua partecipazione agli Assoluti: “Lei lo ha sempre fatto, lo sci si sa, a volte è una questione di centimetri, basta un piccolissimo errore, anche un po’ di sfortuna e può succedere qualcosa di grave, di pericoloso, come successo ieri, può succedere anche di molto peggio come purtroppo è successo a inizio stagione con Matilde Lorenzi“.

In chiusura, ha aggiunto: “Ha una gamba malmessa, ma sono sicura che Fede abbia tutte le intenzione di lavorare per tornare quella di prima già da oggi“.