Atle Lie McGrath vince lo slalom di Kranjska Gora e fa un passo verso la Coppa del Mondo. Vinatzer sempre più a picco

Doppietta norvegese nello slalom di Kranjska Gora. Atle Lie McGrath cancella in parte la delusione olimpica e ottiene un importantissimo successo sulle nevi slovene. La sesta vittoria della carriera in Coppa del Mondo arriva anche con un pizzico di fortuna, visto che batte di un centesimo il connazionale Henrik Kristoffersen, ma è decisamente importante in ottica classifica di specialità, visto che il norvegese si presenterà davanti ai suoi tifosi alle finali con un buon vantaggio sul brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, oggi terzo al traguardo. Enormi rimpianti per il belga Armand Marchant, che era terzo a metà gara ed ha inforcato nel finale quando sembrava lanciato anche verso una clamorosa possibile vittoria.

McGrath ha resistito alla rimonta di Kristoffersen, che ha recuperato oltre cinque decimi al compagno di squadra, ma c’è quel centesimo a fare la differenza. Sono invece quattro quelli che separano McGrath da Pinheiro Braathen, con il brasiliano che scivola indietro di un posto nella seconda manche e non riesce nella doppietta dopo la vittoria di ieri in gigante.

Distacchi veramente ravvicinatissimi, con i primi sei racchiusi in poco più di un decimo. Quarto l’austriaco Michael Matt (+0.06), che ha preceduto il tedesco Linus Strasser (+0.09) ed il francese Clement Noel (+0.12). L’austriaco Dominik Raschner (+0.26) rimonta ben ventitré posizioni e chiude settimo (+0.26). Ottavo il norvegese Eirik Hystad Solberg (+0.38), mentre completano la Top-10 il francese Paco Rassat (+0.39) e lo svizzero Tanguy Nef (+0.50).

Un’altra gara da dimenticare per l’Italia. Il migliore è stato Tommaso Sala, che ha concluso al ventiseiesimo posto (+1.40) davanti a Tommaso Saccardi (+1.43). Alex Vinatzer perde addirittura sedici posizioni nella seconda manche ed è ventottesimo (+1.74).

Nella classifica di slalom come detto McGrath comanda con 552 punti ed ha 41 punti di vantaggio nei confronti di Pinheiro Braathen (511). La matematica tiene ancora in corsa sia il francese Clement Noel (475) sia il norvegese Henrik Kristoffersen (453).