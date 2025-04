Federica Brignone non si arrende: “Metterò tutta me stessa in questa nuova sfida. Tornassi indietro, rifarei tutto”

Federica Brignone rompe il silenzio dopo il drammatico infortunio subito durante i Campionati Italiani di sci alpino, dove ha rimediato una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre che la rottura del legamento crociato anteriore. Una vera doccia fredda per tutto il movimento olimpico invernale azzurro, adesso preoccupatissimo per la sua punta di diamante, costretta allo stop proprio al termine di una stagione trionfale.

Ma Federica non è solita piangersi addosso, e lo ha dimostrato anche nel momento più difficile. Nelle scorse ore infatti l’Agenzia di stampa ANSA è riuscita ad intercettare una brevissima dichiarazione della valdostana in cui, oltre al normale sconforto del momento, si evince già la voglia di lottare: “Nel momento più felice della mia carriera non ci voleva proprio, mi aspettava ancora un mese di lavoro e non vedevo l’ora di farlo. Dovrò invece affrontare una nuova sfida nella quale metterò tutta me stessa, come sempre“. Queste le parole pronunciate da Brignone dopo l’operazione.

Molti si chiedono se avesse senso disputare i Campionati Italiani. La risposta dell’azzurra è molto chiara: “Oggi le condizioni della pista erano ottime, stavo bene e se tornassi indietro rifarei tutto uguale….cercando però di non cadere“.

Adesso, il rebus sarà capire i tempi di recupero. Già nella giornata di ieri il Dottore Andrea Panzeri, Presidente della Commissione Medica FISI, ha predicato cautela, parlando di un percorso riabilitativo lento. Lo specialista ha espressamente detto di non voler fare previsioni, anche se sicuramente emergeranno nuovi dettagli a partire dalle prossime ore.