Sofia Goggia oltre la rivalità: il commovente messaggio a Federica Brignone

Tra i tanti messaggi di supporto e incoraggiamento ricevuti (pubblicamente ed in privato) in questi giorni da Federica Brignone dopo il grave infortunio rimediato nel corso della seconda manche dello slalom gigante dei Campionati Italiani in Val di Fassa, ce n’è uno anche da parte della sua grande rivale e compagna di squadra Sofia Goggia.

La fuoriclasse valdostana vincitrice della Coppa del Mondo generale di sci alpino e della medaglia d’oro iridata in gigante, che nel frattempo ha già cominciato la fisioterapia assistita dopo l’intervento chirurgico, si è procurata la frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio.

Goggia, che in passato ha dovuto fronteggiare diversi infortuni rendendosi protagonista anche di alcuni recuperi clamorosi, ha voluto mandare un commovente messaggio a Brignone tramite i social: “Oggi più che mai, unita a te in questo abbraccio“. Successivamente, in una storia su Instagram, ha aggiunto: “Noi Lions ti aspettiamo…e poi che Lions saremmo senza la Tigre? Forza Fede, siamo tutte con te!“.