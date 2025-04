Dove vedere in tv Vianello-Torrez: orario, programma, streaming

Prosegue il conto alla rovescia in vista dell’incontro dei pesi massimi tra Guido Vianello e Richard Torrez Jr, in programma nella notte italiana tra sabato 5 e domenica 6 aprile sul ring del Palms Casino Resort di Las Vegas (Stati Uniti). Il pugile azzurro dovrà necessariamente vincere per sperare di scalare il ranking della categoria regina e meritarsi la possibilità di lottare per il titolo mondiale in tempi rapidi.

Il trentenne laziale si presenta all’appuntamento con un ruolino di 13 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio, mentre il 25enne statunitense è imbattuto da professionista (dodici vittorie in altrettanti incontri disputati). Il nostro portacolori è reduce dalla bella vittoria contro Arslanbek Makhumodov, dopo l’immeritata sconfitta per split decision contro Efe Ajagba. Vianello occupa il 13mo posto nel ranking IBF appena davanti a Torrez, mancino americano argento olimpico di Tokyo 2021.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Vianello-Torrez, incontro di pesi massimi valevole come main event della riunione pugilistica di Las Vegas. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO VIANELLO-TORREZ

Domenica 6 aprile

Ore 3.30 Guido Vianello-Richard Torrez Jr – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA VIANELLO-TORREZ: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.