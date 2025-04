LIVE Vianello-Torrez in DIRETTA: match importante sulla strada del Mondiale dei pesi massimi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Vianello-Torrez, Boxe. Match fondamentale per l'italiano.

Guido Vianello ritorna sul ring per un match decisivo contro l’americano Richard Torrez Jr, nel main event della card Top Rank. L’incontro sarà nella notte fra sabato 5 e domenica 6 Aprile, dove l’azzurro combatterà per la sua posizione nei ranking mondiali, dove figura tra i primi 15 delle top sigle, esclusa la WBA (13° IBF, 15° WBC e WBO).

Torrez Jr, suo prossimo rivale, lo segue nella classifica IBF e condivide con lui un passato tutto olimpico: Vianello ha rappresentato l’Italia a Rio 2016 nei supermassimi, mentre l’americano, argento a Tokyo 2020, ha combattuto nella stessa categoria. Da professionista, Torrez vanta un record perfetto di 12 vittorie su 12 combattimenti, noto per il suo alto tasso di conversione in KO e per il titolo nordamericano WBC dei pesi massimi. Un incontro che promette spettacolo e pesanti implicazioni per il futuro di entrambi gli atleti.

L’americano non vanta doti tecniche di altissimo livello, ma il suo stile feroce, il pressing costante e la potenza del suo sinistro gli hanno garantito importanti vittorie, tra cui l’argento olimpico di Tokyo 2020. Per Guido Vianello, la parte fondamentale del match sarà la velocità: dovrà usare i colpi d’incontro per arginare l’aggressività dell’avversario e contrastarne l’assalto continuo.

Imporre la propria forza sin dai primi scambi può ridurre la fiducia di Torrez e indirizzare il match su un terreno più favorevole per l’azzurro.

Ecco l’intera main card.

Richard Torrez Jr vs Guido Vianello; heavyweight

Lindolfo Delgado vs Elvis Rodriguez; junior welterweight

Abdullah Mason vs Carlos Ornelas; lightweight

Albert Gonzalez vs Dana Coolwell; featherweight

Jahi Tucker vs Troy Williamson; middleweight

Steven Navarro vs Juan Esteban Garcia; junior bantamweight

Art Barrera Jr vs Daijohn Gonzalez; welterweight

DJ Zamora vs Hugo Castaneda; junior lightweight

Inizio del match ore 05.00 circa, mentre la card inizierà alle 03.30.