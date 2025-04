LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Leclerc in scia a Piastri, poi Norris e Hamilton

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

04.58 Segnali positivi in casa Ferrari con la SF-25 che sembra migliorata nel T3 che ieri risultava complicato, specialmente nella chicane finale…

04.57 Tocca a Hamilton! Migliora nel T1, arriva al T2 con un tempo non eccezionale, quindi chiude in 1:18.950 ed è quarto a 182 millesimi da Piastri.

04.56 Leclerc risponde con il record nel T1, arriva al T2 con 5 millesimi di ritardo da Piastri, chiude in 1:28783 ed è secondo a 15 millesimi dall’australiano!

04.55 L’inglese finisce con due ruote nella ghiaia sotto il tunnel e rischia grosso. Chiude in 1:28.818 a soli 50 millesimi dal compagno.

04.54 McLaren all’attacco. Piastri vola in vetta in 1:28.768 con 339 millesimi su Leclerc. Ora Norris parte con il record nel T1.

04.53 Vediamo la risposta di Russell. L’inglese arriva al T1 con 95 millesimi di vantaggio su Leclerc con una Mercedes che sembra ben settata. Si presenta al T2 con 215 di ritardo, quindi chiude in 1:29.641 ed è quinto a 534 millesimi.

04.51 Tsunoda quinto a 923 millesimi davanti a Lawson e Alonso. Verstappen con le hard ottavo a 1.290.

04.50 Ora chiude Hamilton il suo giro. L’inglese arriva al T2 con 38 millesimi su Leclerc, quindi chiude in 1:29. 272 ed è secondo a 165 millesimi.

04.49 Piastri rischia sotto il tunnel e risponde con 532 millesimi da Leclerc e terzo tempo.

04.48 Norris si lancia per il suo primo giro in 31.503 nel T1, Leclerc è più veloce di 2 decimi. Norris ha 563 millesimi di vantaggio al T2 e chiude in 1:29.457. Il monegasco chiude in 1:29.107 con 350 sull’inglese

04.47 Condizioni meteo simili a quelle di ieri. 14° per l’atmosfera e 38° sull’asfalto con vento ancora una volta sostenuto.

04.46 Hamilton torna in pista con le soft, Kimi Antonelli con le medie, Verstappen con le hard.

04.45 Il primo ad entrare in azione è Lando Norris con le soft. Anche Piastri con le stesse gomme.

04.44 SEMAFORO VERDE! SI RIPARTE NELLA FP3!!

04.43 Non dovrebbe mancare molto alla ripartenza. I piloti attendono nei rispettivi abitacoli.

04.41 L’erba ai lati della pista è completamente secca e basta una scintilla per far partire le fiamme. Potrebbe essere un rischio soprattutto in ottica gara…

04.40 Vedremo quanto tempo occorrerà per la ripartenza. Ad ogni modo questi piccoli falò iniziano ad essere davvero un rischio anche in ottica gara…

04.39 Questa volta la zona coinvolta è la zona prima della Spoon curve. Gli inservienti sono già al lavoro con gli estintori.

04.38 Come accaduto due volte ieri, ha preso fuoco una parte di erba a lato della pista per colpa di qualche scintilla provocata al passaggio delle vetture. Incredibile!

04.37 ATTENZIONE! BANDIERA ROSSA!

04.36 Sainz con le hard è terzo a 622 millesimi da Verstappen, intanto entra in pista anche Hamilton

04.35 Doohan con le soft inizia in 1:32.688, Kimi Anotnelli con le medie secondo a 435 millesimi da Verstappen

04.33 Doohan rischia subito grosso sotto il tunnel ma prosegue. Verstappen inizia con le hard in 1:30.397.

04.31 Subito in pista Doohan per recuperare il tempo perso ieri, assieme a lui anche Verstappen

04.30 SEMAFORO VERDE!!!! SCATTA LA FP3 DEL GP DEL GIAPPONE!!!!!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP3 e delle qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Suzuka si prospetta un day-2 particolarmente impegnativo per i piloti e le scuderie in cerca della miglior prestazione possibile per ottenere un piazzamento in griglia consono alle proprie potenzialità.

La Ferrari va in cerca di un guizzo. La Rossa spera di dimenticare l’epilogo del GP di Cina, dove la scuderia di Maranello ha dovuto fare i conti con la doppia squalifica comminata dal monegasco Charles Leclerc e al britannico Lewis Hamilton. Su di un tracciato così tecnico, però, non mancano gli interrogativi sul rendimento della SF-25.

La favorita d’obbligo per il time-attack è la McLaren. L’australiano Oscar Piastri e il britannico Lando Norris, attuale leader del campionato, vorranno mettere a frutto il loro miglior pacchetto, per provare a monopolizzare la prima fila. Vedremo se gli altri sapranno inserirsi. Al di là delle Rosse, vedremo se la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e le Mercedes di George Russell e di Kimi Antonelli saranno parte dello show.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della FP3 e delle qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 0re 04.30 italiane con la terza sessione di prove libere, mentre alle 08.00 nostrane ci saranno le qualifiche. Buon divertimanto!