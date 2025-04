LIVE Cobolli-Dzumhur, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: occasione per dare una svolta alla stagione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale tra l’azzurro FLAVIO COBOLLI e il bosniaco Damir DZUMHUR. Si gioca per accedere alla finale dell’ATP250 di BUCAREST (ROU).

Azzurro che arriva dopo aver, già così, disputato il miglior torneo della stagione. E’ riuscito a vincere per la prima volta in stagione due partite nel circuito maggiore, l’aveva fatto solo alla United Cup tra dicembre e gennaio. Quello che il giovane romano ha ritrovato è una tigna, visto che le due partite precedenti a oggi non sono state molto concrete, ma quantomeno Cobolli ha saputo trovare una chiave di volta.

Oggi, c’è da battere un giocatore che attraversa quello che è il miglior periodo della carriera. il 36enne Dzhumur è tornato alla ribalda infatti a cavallo di fine 2024 e in questo sin qui clamoroso 2025. Tornato in top 70, si è spinto fino alla semifinale sconfiggendo il giovane di casa Jianu e sfruttando il ritiro ‘dell’iberico Pedro Martinez.

Il veterano bosniaco dispone di un gioco vario e imprevedibile, bisognerà salire di colpi! Non resta che augurarvi un buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del match tra COBOLLI e DZUMHUR, si parte alle 14 dopo Baez-Fucsovics che giocano alle 12! Vi aspettiamo.