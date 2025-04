LIVE Darderi-Carballes Baena, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: sfida equilibrata, in palio la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale dell’ATP 250 di Marrakech tra Luciano Darderi e lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Terzo confronto diretto tra i due con l’iberico vincitore dei due precedenti entrambi disputati a livello Challenger. Il vincente della sfida troverà in finale uno tra l’olandese Tallon Griekspoor ed il qualificato polacco Kamil Majchrzak.

Darderi, ventiduenne italo-argentino di Villa Gesell (Argentina), si presenta al match da numero 57 ATP. L’azzurro, che nella trasferta sudamericana ha pagato dazio non riuscendo a replicare gli straordinari risultati della passata stagione, si è prontamente riscattato in avvio della vera e propria stagione sul rosso. Finalista nel ricco Challenger di Napoli, Luciano ha poi superato in Marocco l’americano Boyer, il francese Gaston ed il ceco Kopriva.

Dal canto suo Carballes Baena, trentaduenne di Tenerife (Spagna), arriva in semifinale grazie alle vittorie in due set sul marocchino Baadi, sul finlandese Virtanes e sul portoghese Borges. Numero 51 del ranking ATP l’iberico è un osso duro sul rosso e fa della regolarità e dei pochi errori gratuiti il suo indelebile marchio di fabbrica. In stagione si è issato fino ai quarti di finale in quel di Auckland.

La semifinale dell’ATP 250 di Marrakech tra Luciano Darderi e lo spagnolo Roberto Carballes Baena sarà il match d’apertura sul Campo Centrale alle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!