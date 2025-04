Sport in tv oggi (sabato 19 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 19 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulla F1, che propone le qualifiche del GP di Arabia Saudita. Gli appassionati di tennis potranno divertirsi con i tornei della settimana: semifinali degli ATP 500 di Monaco e Barcellona, quarti di finale del WTA 500 di Stoccarda dove Jasmine Paolini incrocerà Coco Gauff.

L’Italia affronterà la Francia nel Sei Nazioni di rugby femminile, proseguono gli Europei di sollevamento pesi. Da seguire il World Team Trophy di pattinaggio artistico, la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica e di arrampicata sportiva. Conegliano e Milano si affronteranno nella gara-2 della finale scudetto di volley femminile.

Gli amanti del grande ciclismo dovranno accontentarsi del Tour du Jura e della Liegi-Bastogne-Liegi Under 23 in vista della Amstel Gold Race di domani. Spazio ai vari campionati nazionali di basket, pallamano, pallanuoto. A completare il quadro il consueto menu di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esterni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 19 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 19 aprile

03.00 GOLF (DP World Tour) – China Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 06.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 06.30)

08.00 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – Concorso generale individuale a Baku, seconda parte (non è prevista diretta tv/streaming)

08.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Coppa del Mondo, semifinale per il quinto posto) – Italia-Giappone (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurovision Sport)

09.05 RUGBY (Super Rugby) – Chiefs-Highlanders (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.45 PALLANUOTO FEMMINILE (Coppa del Mondo, semifinale per il quinto posto) – Cina-Australia (diretta streaming su Eurovision Sport)

10.40 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore di Imola, prove libere 3 (diretta streaming su Discovery+)

11.00 SNOOKER – Mondiali, primo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 CICLISMO – Liegi-Bastogne-Liegi Under 23 (non è prevista diretta tv/streaming)

11.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (World Team Trophy) – Free program coppie a Tokyo (diretta streaming sul canale YouTube di ISU)

11.40 CICLISMO – Tour du Jura (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.30)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sassuolo-Como (diretta streaming su DAZN)

12.30 TENNIS – WTA 500 Stoccarda, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX). Paolini-Gauff (quarto match dalle ore 12.30 e non prima delle ore 18.30, il terzo incomincerà non prima delle 17.00)

12.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Coppa del Mondo, semifinale) – Paesi Bassi-Grecia (diretta streaming su Eurovision Sport)

13.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder femminile a Keqiao, finale (diretta streaming su Discovery+)

13.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (World Team Trophy) – Free program femminile a Tokyo (diretta streaming sul canale YouTube di ISU)

13.30 TENNIS – ATP 500 Monaco, semifinali (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

13.30 TENNIS – ATP 500 Barcellona, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

13.30 CALCIO FEMMINILE (Champions League, semifinale) – Arsenal-Lione (diretta streaming su DAZN)

13.30 CALCIO (Coppa di Scozia, semifinale) – Hearts-Aberdeen (diretta streaming su Como Tv)

13.45 RUGBY (United Rugby Championship) – Lions-Benetton (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Rayo Vallecano-Valencia (diretta streaming su DAZN)

14.00 GOLF (PGA Tour) – RBC Heritage, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 21.20; diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 21.20)

14.00 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Italia-Francia (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

14.00 BOXE – WBC Boxing Grand Prix, terza giornata (diretta streaming su DAZN)

14.15 PALLANUOTO FEMMINILE (Coppa del Mondo, semifinale) – Spagna-Ungheria (diretta streaming su Eurovision Sport)

14.30 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore di Imola, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

14.30 PADEL – Qatar Major (diretta tv su Sky Sport 256 fino alle 18.25; diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 15.45; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 TENNIS – WTA 250 Rouen, semifinali (diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su SuperTenniX)

15.00 CALCIO (Serie A) – Lecce-Como (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Inter-Roma (diretta streaming su DAZN)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Sei partite: Catania-Olympic Roma, De Akker-Savona, Florentina-Trieste, Onda Forte-Quinto, Ortigia-Posillipo, Telimar-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 SOLLEVAMENTO PESI (Europei) – 81 kg femminile (diretta streaming su EWF Sport Tv)

15.00 MOTORSPORT – 24 Ore di Le Mans (motociclismo), gara (diretta tv su Eurosport 2 fino alle ore 19.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN fino alle ore 19.00)

15.00 CALCIO A 5 (Coppa della Divisione, finale) – Aosta-Roma (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Heidenheim-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Werder Brema-Bochum, Friburgo-Hoffenheim, Mainz-Wolfsburg, Lipsia-Kiel (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 SNOOKER – Mondiali, primo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.30 F1 – GP Arabia Saudita, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League) – Everton-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League) – Crystal Palace-Bournemouth (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League) – Brentford-Brighton (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League) – West Ham-Southampton (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 FOOTBALL AMERICANO (amichevole) – Italia-Canada (diretta streaming su IFAF Tv)

16.00 GOLF (PGA Tour) – Corales Championship, terzo giro (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 21.00)

16.00 BASKET (Serie A) – Reggio Emilia-Napoli (diretta streaming su DAZN)

16.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1, finale scudetto) – Gara-2: Milano-Conegliano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN)

16.00 PALLAMANO (Serie A) – Bolzano-Albatro (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Barcellona-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

16.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Svizzera, qualifiche (diretta streaming su MXGP Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Le Havre (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – Concorso generale per gruppi a Baku, seconda parte (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 F2 – GP Arabia Saudita, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP Svizzera, qualifiche (diretta streaming su MXGP Tv)

17.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1, playout) – Alpo VillaFranca-Sassari (diretta streaming su Flima Tv)

17.45 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Inghilterra-Scozia (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO (Serie A) – Monza-Napoli (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (Serie A) – Varese-Sassari (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Chiaravalle-Conversano, Fasano-Pressano, Secchia Rubiera-Cingoli

18.00 SOLLEVAMENTO PESI (Europei) – 96 kg maschile (diretta streaming su EWF Sport Tv)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Union Berlino-Stoccarda (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Leganes (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Altamura-Audace Cerignola (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Benevento-Trapani (diretta tv su RaiSportHD, diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Crotone (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Foggia-Messina (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Juventus Next Gen-Cavese (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Latina-Potenza (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Monopoli-Giugliano (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Avellino (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Cassano-Eppan (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 F1 – GP Arabia Saudita, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 21.30; differita streaming su tv8.it dalle ore 21.30)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-Strasburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 BASKET (NBA, playoff) – Indiana Pacers-Milwaukee Bucks (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Brixen-Camerano, Merano-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Sei partite: Casalgrande Padana-Cassano, Erice-Brixen, Ferrara-Salerno, Leno-Teramo, Mezzocorona-Sassari, Padova-Pontinia (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.15 BASKET (Serie A) – Treviso-Tortona (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.30 BASKET (Serie A) – Pistoia-Virtus Bologna (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (Serie A) – Trieste-Trento (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1, playoff scudetto) – Semifinale, gara-2: Schio-San Martino (diretta streaming su Flima Tv)

20.00 SNOOKER – Mondiali, primo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET (Serie A) – Trapani-Venezia (diretta streaming su DAZN)

20.35 RUGBY (United Rugby Championship) – Zebre-Glasgow (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 BASKET (Serie A) – Brescia-Scafati (diretta streaming su Discovery+, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Roma-Verona (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; Diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Carabina 10 metri maschile a Lima, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Las Palmas-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Montpellier (non è prevista diretta tv/streaming)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Guimaraes-Benfica (diretta streaming su DAZN)

21.30 BASKET (NBA, playoff) – Denver Nuggets-Los Angeles Clippers (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.45 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Carabina 10 metri femminile a Lima, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)