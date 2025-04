Rugby femminile: Italia, annunciato il XV per la Francia

Torna il Guinness Sei Nazioni femminile e sabato pomeriggio a Parma l’Italia di Fabio Roselli ospiterà la fortissima Francia per il quarto turno del torneo continentale. Una sfida contro una delle favorite d’obbligo per il titolo e che arriva dopo la bella vittoria ottenuta dalle azzurre contro la Scozia. E il ct azzurro ha annunciato la formazione che scenderà in campo sabato.

Sono diversi i cambi rispetto al match di una settimana fa. Se la prima linea è stata confermata, in seconda linea torna Valeria Fedrighi, mentre la terza linea è formata da Veronese, Ranuccini e Giordano.

La grande novità è in mediana, affidata per la prima volta da titolare a Bitonci e a Madia, mentre i centri saranno Mannini e Sillari, con il triangolo allargato composto da D’Incà, Muzzo e Ostuni Minuzzi. In panchina un’altra opportunità per la tallonatrice fresca d’esordio Desiree Spinelli. Acanto a lei Stecca, Maris, Tounesi, Sgorbini, Stefan, Capomaggi e Rigoni.

ITALIA – FORMAZIONE

15 Vittoria Ostuni Minuzzi (Valsugana Rugby Padova, 39 caps)

14 Aura Muzzo (Villorba Rugby, 52 caps)

13 Michela Sillari (Valsugana Rugby Padova, 89 caps)

12 Sara Mannini (Rugby Colorno, 6 caps)

11 Alyssa D’Incá (Villorba Rugby, 29 caps)

10 Veronica Madia (Rugby Colorno, 54 caps)

9 Alia Bitonci (Valsugana Rugby Padova, 3 caps)

8 Elisa Giordano (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 71 caps)

7 Alissa Ranuccini (Rugby Colorno, 12 caps)

6 Beatrice Veronese (Valsugana Rugby Padova, 25 caps)

5 Giordana Duca (Valsugana Rugby Padova, 55 caps)

4 Valeria Fedrighi (Rugby Colorno, 61 caps)

3 Sara Seye (Ealing Trailfinders, 30 caps)

2 Vittoria Vecchini (Valsugana Rugby Padova, 34 caps)

1 Silvia Turani (Harlequins, 40 caps)

A disposizione

16 Desiree Spinelli (Benetton Rugby Treviso, 1 cap)

17 Emanuela Stecca (Villorba Rugby, 15 caps)

18 Gaia Maris (Valsugana Rugby Padova, 35 caps)

19 Sara Tounesi (Montpellier Herault Rugby, 46 caps)

20 Francesca Sgorbini (ASM Clermont Rugby, 31 caps)

21 Sofia Stefan (Svincolata, 94 caps)

22 Beatrice Capomaggi (Villorba Rugby, 21 caps)

23 Beatrice Rigoni (Sale Sharks, 82 caps)