F1, GP Arabia Saudita 2025: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv

Da domani al 20 aprile andrà in scena il week end del GP d’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Gedda si tornerà a gareggiare immediatamente dopo quanto accaduto in Bahrain, su una pista molto veloce in cui l’efficienza aerodinamica andrà per la maggiore.

La Ferrari spera di trovare la giusta messa a punto su questa pista. Il famoso fondo non ha dato grossi benefici a Sakhir e vedremo se in questo fine-settimana le cose cambieranno. La Rossa va in cerca del suo primo podio stagionale, in un percorso che finora ha riservato ben poche soddisfazioni.

Favorita d’obbligo è la McLaren. La scuderia di Woking vorrà confermarsi il riferimento tecnico, dopo aver messo in mostra la propria velocità. L’australiano Oscar Piastri ha lanciato il guanto di sfida al suo team-mate, Lando Norris, nell’ultima gara in Bahrain e sarà interessante capire quale sarà la piega del confronto tra i due anche per la gestione del team.

Il GP d’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva dai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali della tre-giorni.

GP ARABIA SAUDITA F1 2025

Venerdì 18 aprile (orari italiani)

Ore 15.30-16.30, F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 19.00-20.00, F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Sabato 19 aprile (orari italiani)

Ore 15.30-16.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 19.00, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Domenica 20 aprile (orari italiani)

Ore 19.00, F1, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP ARABIA SAUDITA: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 in differita qualifiche e gara.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it in differita qualifiche e gara.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 19 aprile

Ore 22.00, F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

Domenica 20 aprile

Ore 21.00, F1, Gara – Differita tv in chiaro.